In dem kleinen Ostseebad Göhren auf Rügen spielt dieser Dokumentarfilm. Es ist der Heimatort des Filmemachers Christoph Eder, und es ist ein höchst persönlicher Film, das spiegeln die privaten körnigen Videoaufnahmen aus den 1990er-Jahren wider, die kleine Jungs und ihre Mutter beim Planschen in der Ostsee zeigen – und ein anderes Göhren, in dem zunächst nur die Kräne Vorboten der großen Veränderungen sind. Aber es geht nicht nur darum, dass Christoph Eder ein Problem damit hat, dass sich der Ort seiner Kindheit und Jugend verändert. Es geht um viel mehr.

„Wem gehört mein Dorf?“ heißt der Film. Die Frage scheint zunächst leicht zu beantworten: Göhren gehört Herrn Horst. Der Investor Wilfried Horst aus Nordrhein-Westfalen entdeckte das Bad im Osten der Insel nach der Wende und machte es zur Spielwiese seines Geldes, seiner Gewinnabsichten. Da er für jedes Bauvorhaben die Zustimmung der Gemeinde braucht, gewann er offenbar vier Gemeindevertreter für sich. Wie genau die Beziehungen zwischen den vier Göhrenern und Herrn Horst sich gestalten, erfährt man nicht, die vier Männer jedenfalls winken jeden seiner Bauanträge durch – alles angeblich im Namen des wirtschaftlichen Fortkommens der Gemeinde, die in allererster Linie vom Tourismus in den Sommermonaten abhängt. Die Kamera beobachtet die Machtlosigkeit des Bürgermeisters und der übrigen Lokalpolitiker während einiger Gemeinderatssitzungen. Sie wirken so langweilig, aber hier wird Göhrens Zukunft gemacht.

An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Youtube Um Inhalte aus Youtube anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Mit Christoph Eder erkundet man Göhren, wird von ihm zu Wilfried Horsts scheußlichem Parkhaus fast direkt am Strand geführt, das nur eine der Bauten ist, die die Anmutung Göhrens verändern – manche sagen zerstören. Und nicht nur das: Vor seinem Bau profitierte die Gemeinde von den Parkgebühren, das Parkhaus ist also auch ein Verlustgeschäft. Damit konfrontiert, wirken selbst „die Vier von der Stange“ zerknirscht, wie die Gemeindevertreter genannt werden, die immer für Herrn Horst stimmen. Zum Beispiel für den Aufzug von seinem Hotel hinunter zum Strand, dem das Wäldchen weichen musste, in dem die Göhrener Kinder spielten. Nun kann man vom Hotel das Meer sehen.

Der Film setzt ein, als ein Wohngebiet erschlossen werden soll, auf einem Stück unbebautem Land, einem Stück freier Natur, angeblich um Wohnraum für Göhrener zu schaffen. Viele von ihnen glauben aber nicht, dass sich Göhrener den entstehenden Wohnraum leisten können. Sie fragen, ob nicht wieder nur Ferienwohnungen gebaut werden, die dann monatelang leer stehen. Der Göhrener Bernd Elgeti erinnert sich im Film an das, was ihm ein Immobilienunternehmer Anfang der 90er-Jahre gesagt hat: „Herr Elgeti, wenn sie hier nicht aufpassen, gehört in 30 Jahren keinem einzigen Göhrener ein Quadratmeter – das hier ist zu verlockend. Hier bleibt nichts übrig.“ Eine Bürgerinitiative entsteht.

Was in Göhren geschehen ist und geschieht, hat sich bereits an vielen Touristenorten auf der ganzen Welt zugetragen, vielleicht anderswo in Europa nicht im selben Turbotempo, aber mit demselben Resultat. Der Konflikt besteht zwischen denen, die die einzigartige Landschaft und Natur bewahren, und denen, die sie ökonomisch nutzen möchten. Auf welcher Seite der 33 Jahre alte Christoph Eder steht, daran besteht kein Zweifel.

Geht es um Gemeinwohl oder Gewinn?

Und möglicherweise spielt Wilfried Horst wirklich kein faires Spiel, wenn er am Südstrand angeblich eine Klinik bauen will, die ein Anruf beim Wirtschaftsministerium als Wellness-Hotel entlarvt. Als Herr Horst auf die Baugenehmigung anstoßen will, dringen in der Nacht davor Menschen in das eigens errichtete Festzelt ein. Umgeworfene, zerstörte Stühle zeugen davon. Der Filmemacher darf Herrn Horsts Anruf bei der Polizei und wie dann doch noch später angestoßen wird auf das Projekt filmen. Sonst verweigert sich Winfried Horst diesem Film.

Christoph Eder wirft große Fragen auf. Geht es ums Gemeinwohl oder um Gewinn, um Naturschutz oder Profit? Aber entscheidend ist letztendlich etwas anderes. Sein Film ist nichts weniger als ein Film über das harte Brot Demokratie. Er zeigt, wie die Unzufriedenheit zu Engagement wird. Wie sich Gleichgesinnte finden, die sich naiv und unbeholfen in die Politik vortasten. Und schließlich kandidieren Menschen wie Bernd Elgeti oder die junge Nadine Förster für den Gemeinderat, um dort für ihre Vorstellungen für Göhren einzutreten, um herauszufinden, ob es dafür eine Mehrheit gibt. Denn die brauchen sie, und Demokratie bedeutet auch, das zu akzeptieren. Die Auszählung der Kommunalwahl verfolgt man atemlos.

„Demokratie ist die größte Scheiße, die es gibt“, sagt einer der Göhrener Gerechten. „Aber es gibt nichts besseres.“ – „Wem gehört mein Dorf?“ passt gut in diese Zeit, in der die Stadt voll mit Plakaten für die große Wahl im September ist.