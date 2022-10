Werner Herzog in der Kinemathek: „Die woke Kultur tötet Kreativität“

Werner Herzog ist für ein paar Tage in Berlin und hat in der Deutschen Kinemathek über seine Arbeit gesprochen. Eine Lehrstunde in Sachen Selbstbewusstsein.

Man fühlt sich gleich wie im Kino, wenn man diese Stimme hört. Diesen durchdringenden Singsang mit bayerischem Einschlag, der große Erwartungen weckt. Nur der softe Jazz, der am Dienstagvormittag in der Deutschen Kinemathek im Hintergrund spielt, bevor es richtig losgeht, wirkt dem entgegen. Soft passt nicht zu Werner Herzog.

Am vergangenen Freitag ist der Regisseur in seine Geburtsstadt München gereist, um dort den Werner-Herzog-Preis seiner Stiftung zu verleihen, mit dem jährlich innovative Filmemacher ausgezeichnet werden. In diesem Jahr gewann der iranische Regisseur Asghar Farhadi mit seinem Film „A Hero“. Diesen Termin verknüpfte Herzog nun auch mit einer Reise nach Berlin, wo seit knapp zwei Monaten eine große Ausstellung über sein Lebenswerk in der Kinemathek zu sehen ist. Darüber will er heute sprechen.

Auf einem der Plakate schaut der Regisseur unbeeindruckt in die Kamera, wenige Meter hinter ihm bäumt sich ein Grizzlybär auf. „Der ist echt“, betont Herzog vor dem Pressegespräch noch mal, „keine Fotomontage“. Wer hätte ernsthaft daran gezweifelt?

„Berlinale: 95 Prozent Schrott“

Angst spielt in Herzogs Werk zwar eine essenzielle Rolle, doch dem Regisseur selbst war nie welche anzumerken. Er drehte auf Vulkanen, im Dschungel, mit Mördern, mit Kinski, er wurde vor der Kamera im Interview mit einem Luftgewehr angeschossen und zog nur leicht verwundert den Pullover hoch.

Solche Künstler gibt es heute nicht mehr, dieser Gedanke kommt einem häufig während des Gesprächs. Das stimmt natürlich nicht. Aber sie haben es wahrscheinlich schwerer, sichtbar zu werden und es auch zu bleiben. Herzog erinnert sich auf der Bühne an die Situation, als ein Verantwortlicher vom ZDF zum ersten Mal seinen Film „Little Dieter Needs to Fly“ (1997) über einen deutschen Kampfpiloten in der amerikanischen Navy sichtete. sichtete. „In meinem ganzen Leben habe ich noch nie so einen schlechten Film gesehen. Ich muss mich erbrechen“, habe der Mann anschließend gesagt, um dann demonstrativ das Bad aufzusuchen. Wer würde und dürfte heute nach so einem Vorfall noch weitermachen?

So sieht es auch Werner Herzog. „Es ist es noch dümmer und noch schlimmer geworden“, urteilt er über die Zusammenarbeit mit Geldgebern. Das habe auch mit der „woken“ Kultur zu tun: „Das setzt einen Rahmen, in dem Kreativität abgetötet wird.“ Er erzählt, wie man ihn bei einem amerikanischen Fernsehsender animieren wollte, junge Menschen in einer Geschichte anstatt „Mutter und Vater“ „Erziehungsberechtige“ sagen zu lassen, damit sich weder Waisen noch Kinder von gleichgeschlechtlichen Elternpaaren ausgegrenzt fühlen. Ob dieses Beispiel repräsentativ für den Einzug „woker“ Kultur in die Film- und Fernsehbranche ist, sei mal dahingestellt. Dass sich ein Werner Herzog davon anscheinend tatsächlich provozieren lässt, verwundert.

„Machen“ ist Werner Herzogs Devise, dieses Image kultiviert er, auch im Gespräch in der Kinemathek. Er hat nichts übrig für meditative Suche nach Inspiration, für Figurenentwicklung und auf dem Papier entwickelte dramaturgische Bögen. „Die Geschichte und die Bilder sind in mir drin und am richtigen Zeitpunkt geht dann alles von allein. An Geschichtsentwicklung verschwende ich keinen einzigen Gedanken“. Woher diese Sicherheit komme, will ein Kollege wissen. Es sei eine Art „Heilsgewissheit“, antwortet Herzog. Nur so könne man singend in die Gladiatorenarena einziehen.

Diese Gewissheit ist augenscheinlich bis heute stabil geblieben. „Ich sehe sehr wenige Filme“ erzählt Herzog, als er nach seinem Medienkonsum gefragt wird. „Und ich weiß, dass das meiste Schrott ist. Cannes: 90 Prozent Schrott. Berlinale: 95 Prozent Schrott. Meine Filme sind anders und auch besser. Sie sind alle besser.“ Er meint es ernst.

Vom 18. bis 20. Oktober ist Werner Herzog in der Deutschen Kinemathek zu Gast, für Gespräche und Signierstunden.