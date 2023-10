Die wechselvolle Liebesgeschichte des Kinos zur dritten Dimension erlebt gerade wieder einmal einen Tiefpunkt. Der Grund ist wohl derselbe wie beim Abebben früherer 3D-Wellen: Die Brille sorgt für Distanz im Publikum und nur wenige, die Filme machen, wissen Sinnvolles damit anzufangen. Wim Wenders aber ist dem Format treu geblieben. So, wie er bei seinem ersten 3D-Film „Pina“ das künstlerische Ereignis der Bausch-Choreografien durch weite Spielorte noch überhöhte, zeigt er nun Anselm Kiefer gewissermaßen am Originalschauplatz. Sein Film ist eine Einladung in die immensen Hallen, in denen er arbeitet und seine Bilder lagert. Und schließlich geht es ja um eine Kunst, die sich geradezu definiert durch die Überwindung der Flächigkeit ihrer malerischen Wurzeln. Aber da ist noch etwas, das im 3D-Medium angelegt ist, aber selten so gut verstanden wurde. Es ist eine Sache, wie Hitchcock in „Bei Anruf Mord“ Grace Kelley ins Publikum nach der rettenden Schere greifen zu lassen. Eine andere ist es, das Publikum in Bilder eintreten und dadurch eine besondere Schwelle überwinden zu lassen.

Charlie Chaplin erzählte gern die Geschichte, wie ihm sein Freund Douglas Fairbanks, der frühe Actionstar, stolz die Ritterburg-Kulisse für seinen neuen Robin-Hood-Film zeigte. Da habe Chaplin nur auf das riesige Tor gezeigt und gesagt: „Das wäre ein schöner Anfang für einen meiner Filme. Jemand lässt die gewaltige Zugbrücke herunter und holt dann die Milchflasche rein.“

Wim Wenders gelingt ein ähnlich liebenswerter Filmanfang: Aus der Vogel- (heute sagt man: Drohnen-)Perspektive blickt man in eine riesige Atelierhalle, in der gut und gerne zwei Ikea-Märkte Platz hätten. Anselm Kiefer produziert und lagert hier Kunst in gewaltigen Dimensionen. Lässig schubst er fast im Vorbeigehen ein auf Rollen montiertes Werk an seinen zugewiesenen Platz und setzt sich dann auf ein klappriges Fahrrad. Die Kamera begleitet ihn nun fahrend und auf Augenhöhe, sicher einen halben Kilometer entlang an endlosen Regalreihen mit Werken von teils monumentaler Größe. Dann hält der Künstler punktgenau, um zielsicher ein kleines Foto aus einer Kiste zu nehmen.

Wenn später ganze private Fotoalben des Künstlers durchgeblättert werden, schließlich mit digitaler Hilfe der Künstler als Seiltänzer zwischen Trümmerdeutschland und Engelshimmel balanciert, ist schnell klar, Wenders und Kiefer, beide Jahrgang 45, haben etwas gemeinsam: Die Abenteuerspielplätze ihrer Kindheit waren die Ruinen eines Krieges, den andere zu verantworten hatten. Deren Schweigen wiederum schuf ein Vakuum, das geradezu einlud, sich eigene Gedanken über ein Element der deutschen Kunst zu machen, das brachlag, wenn es nicht gar mit einem Tabu belegt war: das Pathos.

Zu den wenigen, die Kiefer sofort verstanden, zählte Joseph Beuys, dem er eine Bewerbung schrieb. In einer Spielszene sieht man Daniel Kiefer, der seinem Vater verblüffend ähnelt, einen VW Käfer mit prallvollem Dachgepäckträger gen Düsseldorf kutschieren. Kiefer als Kind wird in anderen Szenen von Anton Wenders gespielt. So verschmelzen die beiden Biografien auch in der Besetzung aus dem Familienkreis. Die kurzen Spielszenen eröffnen eine Ebene der Naivität, die man angesichts der philosophischen Aufladungen des Kiefer’schen Werkes nicht unbedingt erwartet – aber durchaus anrührend finden kann. Der Künstler selbst kommentiert es mit einnehmend gebrochener Stimme, rezitiert Paul Celan und erzählt von einem glücklosen Versuch in seiner Jugend, Martin Heidegger ein Wort zu seinem Wirken in der NS-Zeit abzuringen.

Gnadenlose Verrisse

Historische Fernsehberichte, im 3D-Raum abgespielt auf alten Röhrenapparaten, erinnern an die Zeit, als sich vor allem die deutsche Kulturkritik mit Kiefers Interesse an deutschen Mythen schwertat. Heute ist kaum noch vorstellbar, wie gnadenlos sein Beitrag auf der Venedig-Biennale 1980 verrissen wurde. Werken wie „Deutschlands Geisteshelden und Wege der Weltweisheit“ wurde jede historische Distanz abgesprochen. Wenders lässt in seinen unkommentierten Montagen diese historische Kritik mit der heutigen, fast ungeteilten Würdigung durch die internationalen Kunstinstitute kontrastieren.

Anderseits gab es natürlich früher auch schon differenziertere Stimmen. Wie Wenders selbst begegnete auch Kiefer der seriösen Kritik meist auskunftsfreudig, was sich über die Jahre ausgezahlt hat. Zwischentöne allerdings sind in einem Künstlerdokumentarfilm, der ohne Expertenkommentare auskommt, schwer vermittelbar. Leider kommen in der Laufzeit von 93 Minuten aber auch die Werkaufnahmen noch zu kurz, dabei ist das, was man sieht, mitunter spektakulär: etwa Kiefers Arbeit mit dem Flammenwerfer als Malwerkzeug.

Anselm Kiefer mit Flammenwerfer Road Movies

Doch so großzügig Wenders mit dem Raum umgeht, so geizig ist er manchmal mit der Zeit. Denn das unterscheidet Kunst im Kino eben von der im Museum: Die Verweildauer vor dem Objekt liegt hier nicht mehr bei uns, sondern bei der Regie. Es wäre interessant gewesen, wenn Wenders hier mehr Mut zur Langsamkeit gezeigt hätte. Galt sie nicht einmal – in Filmen wie „Im Lauf der Zeit“ oder „Der Stand der Dinge“ – geradezu als das Markenzeichen des Wenders-Stils? Nicht anders die Stille: Nun umgibt ein Übermaß an spätromantischer, fast wagnerianischer Filmmusik die Kunst von Anfang an. Für sich genommen ist sie ein Talentbeweis des jungen Komponisten Leonard Küßner, aber meist ist sie einfach nur zu viel.

Ganz zu schweigen von dem auf den ganzen Kinoraum abzielenden Klangdesign, von Vogelstimmen bis zu einer diffusen „Atmo“, die offenbar einzulösen angetreten ist, was der komplette Filmtitel verspricht: „Anselm – Das Rauschen der Zeit“. Auch bei einem Anselm Kiefer ist weniger eben doch mitunter mehr. Viel entscheidender aber ist natürlich: Wenders beweist mit der neuesten Filmtechnik – 3D in 6K-Auflösung –, dass das Kino den derzeit grassierenden, „immersiven“ Kunstausstellungen noch immer überlegen ist.

Künstlerischer Dialog

Und das dürfte noch ein großes Thema werden: Wer etwa die gegenwärtig tourende Schau „Van Gogh – The Immersive Experience“ gesehen hat, mag sich nicht nur um die Zukunft des Kinos Sorgen machen, auch Kunstmuseen kann sie das Fürchten lehren. Was lässt ganze Familien trotz gewaltiger Eintrittspreise geduldig Schlange stehen, um in einer etwa halbstündigen Präsentation kein einziges Original zu sehen? Und stattdessen, eingelullt in urheberrechtsfreie Klassikhits, in eine Art Lichtbad aus rund 50 Digitalprojektoren einzutauchen? Schlecht aufgelöst, in falschen Farben?

Wim Wenders, der seine beiden Oscars für Dokumentarfilme gewann, geht hier den besten Weg, den des künstlerischen Dialogs. Entdeckt hat er diese Methode früh, bei „Nicks Film – Lightning Over Water“, seiner Annäherung an den sterbenden Filmemacher Nicholas Ray. Parallel zu seiner eigenen Emanzipation im statischen Medium der Fotografie entwickelte er ein kollegiales Verhältnis zu Bildermachern und einem kongenialen Vermittler. So ist auch seine Annäherung an Kiefer eine ganz eigene Erfahrung der Kunstbetrachtung auf Augenhöhe. Durch die 3D-Brille gewinnt sie tatsächlich bei aller Größe zugleich an Intimität: Anselm Kiefer – in weiter Ferne so nah.



Anselm – Das Rauschen der Zeit. D, F, I 2023, 93 Minuten, Regie: Wim Wenders, Kamera: Frank Lustig, mit Anselm und Daniel Kiefer sowie Anton Wenders, ab 12. Oktober im Kino