„Wo ist Coletti?“: Ufa-Filmnächte präsentieren Uraufführung nach 110 Jahren

Drei Meisterwerke der Stummfilmgeschichte werden mit Live-Musikbegleitung bei der 13. Ausgabe der Ufa-Filmnächte vom 23. bis 25. August präsentiert, deren Vorverkauf gerade begonnen hat. Neben „Der Spieler“ (1922), dem zweiten Teil von Fritz Langs „Dr. Mabuse“, dessen Vorführung die Filmnächte abschließt, wird der vor 100 Jahren von dem in Deutschland geborenen Amerikaner Arthur Robinson gedrehte expressionistische Stummfilm „Schatten“ gezeigt. Die Vorführung wird von dem Starorganisten Cameron Carpenter live begleitet und eröffnet die Filmnächte.

Eine Stadt sucht einen Detektiv

Am zweiten Abend wird die digital restaurierte Kopie von Max Macks Kriminalkomödie „Wo ist Coletti“ aus dem Jahr 1913 uraufgeführt. Titelgeber ist der Meisterdetektiv Jean Coletti, der sich, von einer Berliner Lokalzeitung herausgefordert, von der ganzen Stadt suchen lässt und eine Belohnung von 100.000 Mark für denjenigen verspricht, der ihn findet. Die Suche führt durch das quirlige kaiserliche Berlin, in dem Coletti sich immer neu verkleidet. Der Film hatte am 4. April 1913 in den Kammer-Lichtspielen im Potsdamer Platz Premiere. Nun wird er unter freiem Himmel und in der historischen Kulisse der Kolonnaden auf der Museumsinsel bei den Ufa-Filmnächten gezeigt. Die Musik zum Film liefert das Metropolis Orchester Berlin nach einer Neukomposition von Richard Siedhoff.

Ufa-Filmnächte 23. bis 25. August, Programm und Tickets unter www.ufa-filmnaechte.de