Das Kind versteht nicht ein Wort ringsum, begreift keines der Rituale, ekelt sich vor den Speisen, scheitert bei den Spielen der Gleichaltrigen. Eben wurde der Junge von seinen Eltern noch George genannt, jetzt ruft man ihn „Blauvogel“ – ohne dass er zunächst den Sinn der Laute, die seinen neuen Namen bilden, verstehen kann. Sieben Jahre verbringt der gekidnappte Farmer-Sohn bei den Irokesen; er wird ein „weißer Indianer“. Als er zurückkehrt zu seiner eigentlichen Familie, erlebt er dort neue Fremdheit. Er bleibt zwischen zwei Welten gefangen.

DEFA Stiftung Dietram Kleist Robin Jaeger in „Blauvogel“

Mit „Blauvogel“ konnte Ulrich Weiß 1979 einen der schönsten, überraschendsten und zartesten ostdeutschen Filme in die Kinos bringen. Basierend auf dem gleichnamigen, in der DDR beliebten Jugendbuch von Anna Jürgen (Frau des strammen NS-Ethnologen Werner Müller), kämmte der Regisseur den Stoff kräftig gegen den Strich. Hier gab es weder Saloon-Schlägereien noch edle Blutsbrüder. Dauer-Häuptling Gojko Mitić trat nicht einmal in einer Nebenrolle auf. Das ging gar nicht! Wie sein kindlicher Held saß Ulrich Weiß damit zwischen allen Stühlen. Ihm wurde vorgeworfen, den „DEFA-Indianerfilm“ – eines der letzten populären Filmgenres – kaputtgemacht zu haben.

Ulrich Weiß verstieß konsequent gegen die Regeln der DDR-Kultur

In den verbleibenden zehn DDR-Jahren realisierte er nur noch zwei weitere Spielfilme. Mit ihnen wiederholten sich konsequent die Regelverstöße. „Dein unbekannter Bruder“ (1982) entzog dem antifaschistischen Mythos sein bis dahin obligatorisches Pathos, zeigte zweifelnde, von Denunzianten umzingelte Widerstandskämpfer. „Olle Henry“ (1983) stellte einen einstigen, in jeglicher Hinsicht scheiternden Profiboxer in das sonst in Babelsberg euphorisch gefeierte Nachkriegsdeutschland. Von den Helden des sozialistischen Aufbaus war weit und breit nichts zu sehen.

DEFA Stiftung Dietram Kleist Ulrich Weiß bei den Dreharbeiten zu „Blauvogel“

DEFA-Generaldirektor Hans Dieter Mäde, der zunächst das Talent von Weiß erkannt und gefördert hatte, belegte seinen einstigen Günstling quasi mit Berufsverbot. Das Ministerium für Staatssicherheit leitete Untersuchungen ein, Briefe wurden abgefangen, Treffberichte angelegt. Spitzel im privaten und beruflichen Umfeld bezichtigten ihn anarchistischer Ansichten und „verzerrender Darstellungen“. Ulrich Weiß war ein stets mit offenem Visier lebender Mensch und Künstler. Dem zynischen Apparat der Kulturbürokratie ausgeliefert, unterstützte er dennoch jüngere Kolleginnen und Kollegen.

Nach 1990 konnte er nur noch einen einzigen Film realisieren. Das mit dem unglücklich gewählten Titel „Miraculi“ versehene Mysterienspiel um einen jesusgleichen Straßenbahn-Kontrolleur ging 1993 im deutsch-deutschen Kino-Niemandsland fast vollständig unter. So wie ein See am Ende dieses Films verschwindet, so schnell geriet auch einer der talentiertesten ostdeutschen Regisseure in Vergessenheit. Sein Oeuvre ist heute faktisch unsichtbar, lediglich „Blauvogel“ und „Olle Henry“ liegen in (lieblos editierten) DVD-Ausgaben vor. Am 3. Mai ist Ulrich nun im Alter von 80 Jahren gestorben. Das Filmmuseum Potsdam erinnert mit der Aufführung von „Miraculi“ an seine große, letztlich uneingelöste Begabung.

„Miraculi“ von Ulrich Weiß läuft am 10. und 23. Juni jeweils um 19.15 Uhr im Filmmuseum Potsdam.