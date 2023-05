Interview zur Situation der deutschen Drehbuchautoren: „Wir würden auch gerne streiken!“

Schlechte Bezahlung, Respektlosigkeit: Die Missstände in der deutschen Film- und Fernsehbranche beginnen schon vor dem Dreh, erklären Nicole Mosleh und Volker A. Zahn.

In Amerika streiken die Drehbuchautoren. Und auch in Deutschland formiert sich in der Branche Widerstand. Vor drei Monaten haben sich der Verband Deutscher Drehbuchautoren (VDD) und die Initiative Kontrakt 18 zusammengetan – als Deutscher Drehbuchverband (DDV) kämpfen die rund 600 Mitglieder nun für eine faire Bezahlung und mehr Respekt für die Arbeit der Drehbuchautoren. Ein Gespräch mit den Vorstandsmitgliedern Nicole Mosleh und Volker A. Zahn.