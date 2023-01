Kinoverband: Publikum kehrt langsam zurück Die Corona-Pandemie hat den Kinos in Deutschland zu schaffen gemacht. Doch allmählich füllen sich die Plätze wieder. Vor allem der neue „Avatar“-Film bringt ... dpa

ARCHIV - Im Jahr 2022 wurden nach Angaben des Kinoverbands 73,5 Millionen Tickets verkauft. Fabian Sommer/dpa

Berlin -Die Kinos in Deutschland füllen sich nach Einschätzung von Branchenverbänden wieder zunehmend, auch dank Filmen wie „Avatar: The Way of Water“. „Auch wenn wir von den Zahlen des Jahres 2019 noch entfernt sind, stehen wir gegenüber 2021 sehr viel besser da“, teilte Christine Berg, Vorstand des HDF Kino, am Freitag mit. „Unser Publikum kehrt langsam zurück und ist bereit, das Kino als Erlebnis- und Kulturort wieder für sich zu entdecken.“