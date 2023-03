Klang der Heimat - Felix Räuber macht Soundprojekt 2007 landet die Dresdner Popband Polarkreis 18 mit „Allein, allein“ einen Hit. Nach der Trennung macht Sänger Felix Räuber weiter Musik - und stellt nun ein ... dpa

Dresden -Geräusche der Spielzeugmacher, die Hymne der Bergleute oder die Stille des Waldes: Im Museum für Sächsische Volkskunst in Dresden können Besucher bis Oktober den Klang Sachsens erleben. Der Musiker und Komponist Felix Räuber hat bei einer Tour durch seine Heimat Geschichten von Menschen und ihre Melodien, Töne, Laute, Sprachen, Umgebungsgeräusche und Noten gesammelt. „Mit den Protagonisten haben wir ein neues Stück Musik geschaffen“, sagte der frühere Polarkreis 18-Sänger am Montag bei der Präsentation seines Kunstprojekts „Wie klingt Heimat?“. Die dokumentarische Installation bilde acht Kulturkreise imaginär nach - von Instrumentenmachern im Musikwinkel über „Männelmacher“ im Erzgebirge und sorbische Osterreiter bis zu den verlassenen Tagebauen in der Lausitz. Damit könnten sich Menschen auf seine Reise begeben, „aber vor allem wollen wir, dass sie sich auf ihre eigene Reise begeben“, sagte er.