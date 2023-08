Klassik mit Augenzwinkern in der Uckermark

Klassik mit Augenzwinkern: Für das Festival-Debüt „Kalit 23“ am vergangenen Wochenende in der Uckermark hat das renommierte Berliner Barockensemble Lauten Compagney ein kurzweiliges, geradezu leichtfüßiges Programm gestrickt. Jedenfalls für preußische Verhältnisse – und es war wirklich Ur-Preußen, das die rund 120 Besucher im frisch restaurierten Gutshaus Friedenfelde empfing. Allerdings nicht das grobleinene Preußen der langen Kerls und des Soldatenkönigs, sondern das galante seines Sohns, des Alten Fritz. Der hatte 1776 den Friedenfelder Gutsherrn Joachim Erdmann v. Arnim – Vater des Dichters Achim v. Armin – zum Intendanten der Königlichen Hofoper bestellt. Zu jener Zeit entstanden die Fundamente der ständeübergreifenden Bewegung, die als Berliner Klassik um 1800 eine unpolitische Variante bürgerlich-kultureller Selbstbehauptung verkörperte.

Von diesem Nexus lebt der Friedenfelder Genius loci. Die Kuratoren des Festivals, der Musikmanager Christian Filips und der Ensemblegründer Wolfgang Katschner, thematisierten ihn mit einer Hommage an die in Kassel geborene Star-Sopranistin Elisabeth Mara. La Mara! Wie Goethe Jahrgang 1749, wurde sie mit 22 Jahren, übrigens ungeachtet Friedrichs II tiefsitzender Vorbehalte gegen deutsche Sängerinnen, an die Berliner Königliche Oper berufen. Da hatte Goethe ihr schon ein Gedicht gewidmet: „Unter die Beglückten, Riß Dein herrschender Gesang, Mich den Hochentzückten.“ Ein zweites schrieb er zu ihrem 82. Geburtstag sechs Jahrzehnte später, zwei Jahre vor ihrem Ableben im heutigen Tallinn.

Arien aus dem Repertoire der La Mara, vorgetragen von der Sopranistin Johanna Kaldewei und begleitet von der Lauten Compagney, prägten den ersten Teil des Festivals, das künftig an jedem letzten Augustwochenende im Friedenfelder Park stattfinden wird. Der Name Kalit – ein traditioneller uckermärkischer Spankorb – betont die regionale Verwurzelung.

Gemeinsam mit den Gastgebern, einem Berliner Anwaltsehepaar, hat der Spiritus rector Christian Filips die konzeptionelle Linie entworfen. Die Berliner Klassik wird die Herznote sein; wie bei einem guten Parfum gesellen sich spielerisch Kopf- und Basisnoten hinzu: italienisches Barock, die Bach-Familie oder Musik aus dem Umfeld des Königs in Sanssouci. Am Wochenende kamen Werke von Anna Amalie v. Preußen, Carl Philipp Emanuel Bach, Carl Heinrich Graun, Johann Adolph Hasse und Antonio Vivaldi zur Aufführung. Im Rahmenprogramm las Christian Filips Texte unter anderem von Bettine v. Arnim, Schwiegertochter des einstigen Gutsbesitzers und Intendanten.

Seit ihrer Gründung als Lauten-Duo an der Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ 1984 ist die Lauten Compagney mit inzwischen jährlich über 60 Auftritten ein fester Bestandteil der Berliner und europäischen Barockszene. Ab dem kommenden Jahr trägt sie zudem den Titel Ensemble in residence am Friedenfelder Gutshaus. Geplant sind eine Jugend-Barockakademie, Workshops und regelmäßige Proben.

Der zweite Teil von „Kalit 23“ gehörte der Performancekünstlerin und Autorin AnniKa von Trier. Unterbrochen von Darbietungen auf dem Schifferklavier las sie aus ihren Brandenburger Briefen, einer fiktiven Korrespondenz, angereichert mit Charme, Geist und Witz, zwischen den Eheleuten Bettine und Achim v. Arnim.

Abends ging es dann zu „New Vivaldi“ ins benachbarte Gerswalde, von der taz vor einigen Jahren als „Berlins 13. Bezirk: Das Hipsterdorf in der Uckermark“ geadelt. In der uralten Feldsteinkirche ließ die Lauten Compagney ihrem Spiel die Zügel schießen. Und was für ein bewegender Kontrast: der düstere, urtümliche Saalbau mit den hochaufragenden eichenen Säulen als veritabler Klangkörper für Vivaldis stilisierte, um Jazz-, Blues- und orientalische Elemente bereicherte Kompositionen. „New Vivaldi“ beweist die Freiheit wahren Könnens: ungebremste Phantasie, Werktreue und Respekt vor dem Komponisten, gleichzeitig und ohne Widerspruch oder Konflikt. So köstlich hat man Vivaldi noch nie gehört.