Kaum habe ich den wild wuchernden Wein aus den Apfelbäumen gezerrt, den Rasen gestutzt, zermatschte Pflaumen eingesammelt, verblühte Blüten abgezupft und alles andere getan, was ich nach den Ferien so tue, fegt ein kalter Wind durch die Parzelle. Ist der Sommer schon vorbei? Einen ganzen Tag unter zwanzig Grad Celsius finde ich im August schon überraschend. Vielleicht haben wir übermorgen wieder mehr, heute denke ich: Vielleicht ist das kühle Wetter gar nicht so schlecht.

Denn dann würde ich mir nach Urlaub und Posturlaubsgärtnerei endlich all die Ausstellungen ansehen, die ich seit Wochen sehen will: Wenn ich schnell bin, kann ich mir (bis zum 23.8.) noch anschauen, wie der Künstler und Theoretiker Zheng Bo sein Jahr als „Artist in Residence 2020“ des Gropiusbaus nutzte. Bo, der wegen Corona einen Teil seiner Residency zu Hause auf der Insel Lantau vor Hongkong verbrachte, zeichnete dort wie hier Pflanzen. Die Bilder sind unter dem Titel „Botanical Comrades 植物同志“ im Gropiusbau zu sehen. Und er führte und filmte Gespräche mit Fachleuten aus Geistes- und Naturwissenschaften, die sich mit neuen Beziehungen zwischen uns und der Flora befassen. Es geht darum, heißt es im Programm, wie und was wir in einem gleichberechtigten Kontakt mit ihr lernen können. Schaut man sich die Welt an, fiele mir da einiges ein.