Klimaaktivisten kleben sich an Dirigentenpult fest Klimaaktivisten haben eine Bühne im berühmtesten Konzerthaus Hamburgs gefunden. Die Aktion stieß nicht auf Begeisterung des Publikums. dpa

Die Elbphilharmonie ist im Morgengrauen vom Fischmarkt aus im Hamburger Hafen zu sehen. Marcus Brandt/dpa

Hamburg -Kurz vor Beginn eines Konzerts in der Elbphilharmonie haben Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ sich am Mittwochabend an einem Dirigentenpult festgeklebt. In einem Video, das die Gruppe auf Twitter verbreitete, sieht man eine Frau und einen Mann, die jeweils mit Warnweste bekleidet an dem Pult auf der Bühne stehen und zum Publikum sprechen. Die Aktivisten forderten zum Widerstand gegen die ihrer Meinung nach unentschlossene Klimapolitik der Regierung auf. Auf dem Video sind Rufe aus dem Publikum zu hören wie „Oh, nein“ oder „Raus.