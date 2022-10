Albtraum in den Alpen: Die Südseite des Hochvogel bricht ab

Vom Tal aus nicht zu erkennen, von oben aber unübersehbar: Den Gipfel des Hochvogel durchzieht ein riesiger Spalt. „So groß, dass man einen Lkw darin parken könnte“, sagt Dr. Michael Dietze vom Geoforschungszentrum Deutschland in Potsdam. Seit mehr als 100 Jahren gibt es den Riss im Berg bereits und er wird stetig größer. Mittlerweile ist er oben zwei bis sechs Meter breit, 35 Meter lang und 60 Meter tief. Die klaffende Wunde wird ihm früher oder später seine Südseite kosten, dabei können bis zu 260.000 Kubikmeter Fels auf einmal hinabstürzen.

Der Hochvogel ist mit 2592 Höhenmetern zwar nur der dreizehnthöchste Berg der Allgäuer Alpen, aber unter Wanderinnen und Wanderern aufgrund seiner Pyramidenform und des herrlichen Weitblicks dennoch ein beliebtes Gipfelziel. Oft wird er als Matterhorn des Allgäus oder als „heimlicher König der Alpen“ bezeichnet. Durch seinen Gipfel zieht sich übrigens nicht nur der große Riss, sondern auch die Grenze von Deutschland und Österreich.

Seit 2014 wird die Hangbewegung des Hochvogel gemessen. Federführend ist hierbei die „Professur für Hangbewegung“ der Technischen Universität München. Unter der Leitung von Prof. Dr. Michael Krautblatter zeichnet die Forschungsgruppe durch hochgenaue geodätische Messungen am Berg Bewegungen auf. Auch das Geoforschungszentrum in Potsdam beteiligt sich laut Michael Dietze seit 2018 an seismischen Messungen.

Der Berg bewegt sich

Johannes Leinauer promoviert an der TUM. Er erklärt, der Riss sei das Resultat starker Spannungen im Fels. Die entstünden zum einen durch die sehr steile Topografie als auch durch zunehmende Verwitterung und Erosion des brüchigen Dolomitgesteins. „Werden die Trennflächen zu groß, sind die rückhaltenden Kräfte kleiner als die treibenden (Schwerkraft) und Felspartien können abbrechen“, sagt Leinauer. Kleinere Felsbrocken bis zu einer Größe von einigen Kubikmetern stürzten permanent aus den Flanken des Gipfelmassivs ab.

Laut Michael Dietze kann man durch die Seismiksensoren jede noch so kleine Erschütterung feststellen, seien es „Vögel, die landen, Menschen, die laufen, oder Regentropfen, die fallen“ – oder Steine, die bröckeln. „Durch die seismischen Messungen lässt sich genau nachverfolgen, von wo nach wo diese den Berg hinunterfallen“, sagt Dietze. In der Vergangenheit gab es auch schon mehrere größere Felsstürze, der letzte war 2016. Obwohl wir Berge als starr und standfest wahrnehmen, herrscht immer Bewegung im Fels, etwa durch Temperaturschwankungen. Felsenbrocken können sich verhaken und wieder lösen, und so vergrößert sich auch der Spalt am Hochvogel.

Der Klimawandel ist nicht Ursache des Abbruchs, beschleunigt ihn aber

Die Frage ist nicht mehr ob, sondern wann die Südseite abbrechen und ins Hinterhornbachtal stürzen wird. Dann werde es zunächst laut und staubig. Wann genau es so weit sein wird, lässt sich erst ein paar Tage davor absehen. Dann würden sich nämlich die Felsabbrüche und die Spaltvergrößerung zunehmend beschleunigen. Zum Glück treffen die Felsmassen nur auf zwei Wildbäche und nicht auf besiedeltes Gebiet. Doch dem Hochvogel fehle dann ein großer Teil des Gipfels: Johannes Leinauer geht davon aus, dass es zu weiteren Teilabstürzen kommen wird.

Mit dem Klimawandel hängt der Hangabbruch des Hochvogel laut Dietze und Leinauer nicht direkt zusammen, dort gibt es nämlich keinen Permafrost, der aufgrund der Erderwärmung schmelzen könnte. Die Zugspitze ist der einzige Berg in Deutschland, dessen Gipfel Permafrost hat. „Trotzdem kommt es durch den Klimawandel in den Alpen verstärkt zu Starkniederschlagsereignissen“, sagt Leinauer; dadurch beschleunigten sich die Entwicklung und Auslösung derartiger Felsstürze. Michael Dietze erklärt, dass Felsabbrüche zum Lauf der Natur dazugehörten und sogar wichtig für die Sedimenterhaltung von Flüssen seien.