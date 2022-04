Wie heißt es doch bei Cicero? „Unter den Waffen schweigen die Gesetze.“ Offensichtlich auch die Kanzler. Jedenfalls galt das für Olaf Scholz, der die erratische Haltung der von ihm geführten Regierung in Fragen der Waffenlieferung an die Ukraine kommentierte, indem er sie beschwieg. Bei Maybrit Illner debattierten nun Melanie Amann, Leiterin des Hauptstadtbüros des Spiegels, Osteuropa-Expertin Sabine Fischer, der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz und SPD-Parteivorsitzender Lars Klingbeil über die Frage, warum Berlin doch umschwenkt in Fragen der Waffenlieferung. „Berlin“ steht hier als Synekdoche gleichermaßen für Parlament, Bundesregierung und Bundeskanzler Olaf Scholz. Das Volk ist ratlos, die internationalen Partner ebenso – und der Runde bei Illner geht es nicht besser.

Nun müsste man, um die Frage der Sendung zu beantworten, vermutlich gar nicht debattieren, schwenkt „Berlin“ doch offensichtlich um, weil der internationale wie innenpolitische Druck in den letzten Wochen immens wuchs. Der zu Beginn der Sendung zugeschaltete Wirtschaftsminister Robert Habeck bringt es in aller Offenheit auf den Punkt: Angesichts der Rüstungsmacht Deutschlands – gemeint ist hier nicht die Bundeswehr, sondern die Rüstungsindustrie – erscheinen die bisherigen Waffenlieferungen lachhaft.

„Man hat jetzt im Prinzip Monate verspielt“

Der Bundeskanzler titelte sogar auf dem Times-Magazin, und das nicht als Person des Jahres. Tatsächlich ist die internationale Presse schlecht, und das liegt nicht zuletzt am Verhalten der Bundesregierung und der Person mit der Richtlinienkompetenz, also dem Kanzler höchstselbst. Nachdem Olaf Scholz noch vor wenigen Tagen im Spiegel-Interview die Gefahr eines Dritten Weltkrieges im Falle der Lieferung schwerer Waffen heraufbeschworen hatte (Amann betont, das Heft liege noch am Kiosk), sollen nun Gepard-Panzer an die Ukraine geliefert werden.

Aber der Teufel steckt im Detail, und die Raubkatze ist zahnlos: Die Bundesregierung besitzt leider gar keine Munition für ihren ausgemusterten Panzer. Irgendwo in Brasilien, heißt es, lagern noch Bestände.

Lars Klingbeil muss geknickt eingestehen: „Was die Bestände der Bundeswehr angeht, sind wir ziemlich am Ende.“ Was ja nun im eigentlichen Sinne keine News sind. Aber am Horizont feuert die Milliarden-Bazooka bereits einen wahren Geldregen ab (schiefes Bild, aber nun ja!). Vergessen scheint das Argument, man könne schon deswegen keine Panzer liefern, weil die Ausbildung des Personals am militärischen Gerät zu zeitaufwendig sei. Nun geht’s also doch. „Man hat jetzt im Prinzip Monate verspielt“, urteilt Amann.

Auch Merz will sich als Sieger fühlen

Mit der zahnlosen Raubkatze sind wir auch bei der Leitmetapher des Abends, denn aus unerfindlichen Gründen klingen die Erfindungen der Rüstungsindustrie nach einer Ausgabe von Brehms Tierleben. Geparden, Leoparden, Luchse und … Marder. Moment, der Marder tanzt aus der Reihe, aber wir wollen nicht kleinlich sein. Illner wiederum fragt Oppositionsführer Merz, ob die Opposition nicht als Gepard gestartet und als Bettvorleger gelandet sei. Merz sieht das, naturgemäß, anders und erklärt, dass die Opposition das Votum im Bundestag erst erzwungen habe.

Darin hatte die überwältigende Mehrheit der Abgeordneten für die Lieferung schwerer Waffen in die Ukraine gestimmt. Scholz zeigte sich erfreut, was man vermutlich nur verstehen kann, wenn man ein echter Politprofi ist. Auch Merz will sich als Sieger fühlen und geht zum Angriff über. Er schilt den verdutzten Klingbeil, ständig Ergebnisse aus dem Bundessicherheitsrates zu zitieren, die doch geheim seien.

Als Bürger einer Demokratie wüsste man an dieser Stelle gerne, warum das Gremium geheim tagt, und wer beteiligt ist an diesen so wichtigen Entscheidungen, doch damit kann sich die Sendung nicht aufhalten, denn Amann fragt Merz, warum er den Kanzler bei seiner Rede im Bundestag regelrecht „filetiert“ habe, nur um dann doch dem gemeinsamen Antrag zuzustimmen.

Am Ende gehe es darum, dass die Demokratie über die Autokratie siege

Alles eine Frage der Form! Der Politikbetrieb hat seine Spielregeln. Dazu gehört, dass Merz die Lieferung von Panzern ohne Munition durchaus nicht als rein symbolischen Akt auffassen will. Allerdings wolle er sich nicht in den „militärischen Details“ verlieren, die kenne er auch nicht gut genug. Womit dann auch die Kompetenzen in der Runde geklärt wären.

Die bereits in der letzten Illner-Sendung debattierte Frage, was denn nun eigentlich das Ziel der konzertierten internationalen Maßnahmen sei, wird auch hier nicht geklärt. Hieß es vor einigen Wochen, Waffenlieferungen an die Ukraine sollten vor allem die Kosten des Krieges für Russland erhöhen, wird nun immer wieder der Sieg der Ukraine als Kriegsziel angegeben, wobei die Runde nicht sicher ist, was man denn als Sieg verstehen könne. Politikberaterin Fischer bringt Klarheit in die Sache: Erstens müssten sich die russischen Truppen hinter die Kontaktlinie vom 24. Februar zurückziehen und es müsse Zusicherungen zum Status der Krim von russischer Seite geben.

Nun wird Ben Hodges, US-Generalleutnant a. D., zugeschaltet und verkündet Überraschendes. Auf die Frage, ob Waffen überhaupt in der Ukraine ankämen, muss er erklären, dass sie tatsächlich in Polen, der Slowakei sowie Rumänien festhingen, eben weil die Transport-Infrastruktur alles andere als ideal sei. Auch so ein militärisches Detail, in dem man sich nicht verlieren will?

Angesprochen auf die Worte des amerikanischen Verteidigungsministers Lloyd Austin, wonach Russland nachhaltig geschwächt werden müsse, bekräftigt Hodges: Am Ende gehe es darum, dass die Demokratie über die Autokratie siege. So gewinnt man den Eindruck, dass das Herumdrucksen und die Unentschlossenheit „Berlins“ zuletzt das Ergebnis einer eigentlich sehr klaren Zielsetzung der amerikanischen Regierung ist, der Deutschland so ohne weiteres nicht folgen kann: eine Neuordnung auf dem europäischen Kontinent, mit allen politischen, militärischen und wirtschaftlichen Folgen. Manches Schweigen ist eine beredte Antwort.

