Knallbunt und schräg: „Barbie“-Trailer im Netz Margot Robbie und Ryan Gosling erwecken Ken und Barbie zum Leben. Der Trailer verspricht überdrehten Spaß in einer rosafarbenen Welt. dpa

Los Angeles -Grelle Farben, viele Stars: Auf rosa Stöckelschuhen stolziert Hollywoodstar Margot Robbie (32) in der Rolle der weltberühmten Barbie-Puppe durch den neuen Trailer des Spielfilms „Barbie“. An ihrer Seite tritt Ryan Gosling (42) mit platinblonden Haaren und knallgelben Rollschuhen als „Ken“ in Aktion.