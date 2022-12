„Kneife mich noch immer selbst“ - Gadot über „Wonder Woman“ Ist die Wonder Woman die Rolle ihres Lebens? Die 37-Jährige ist 2017 zum ersten Mal in das Amazonen-Kostüm geschlüpft. Und es geht weiter. dpa

ARCHIV - Die Schauspielerin Gal Gadot spricht während der Golden Globe Awards 2021. Rich Polk/NBC via ZUMA Wire/dpa

Los Angeles -Die „Wonder Woman“-Darstellerin Gal Gadot kann ihr Glück bis heute oft kaum fassen. „Heute vor einigen Jahren wurde erstmals bekannt gegeben, dass ich Wonder Woman spielen werde“, schrieb die 37-Jährige auf Instagram neben ein Foto, das sie in ihrer Rolle als Superheldin Diana Prince zeigt. „Ich bin so dankbar für die Gelegenheit, so einen unglaublichen, ikonischen Charakter zu spielen.“