„Knight Rider“ wird 40: Was von der Kultserie der Achtziger geblieben ist

Am 26. September 1982 lief die erste Folge „Knight Rider“ im US-Fernsehen. Die Actionserie machte nicht nur Hauptdarsteller David Hasselhoff zum Weltstar, sondern auch ein schwer gepanzertes Hightechauto namens K.I.T.T., das für seinen Besitzer Michael Knight per Armbanduhr jederzeit ansprechbar war.

Schaut man sich die Folgen heute an, muss man unwillkürlich kichern – und wird gleichzeitig mit voller Wucht in die Achtziger zurückgebeamt. Viele Szenen wirken unfreiwillig komisch, zieht man aber 40 Jahre ab und lässt dann die Idee eines selbst fahrenden, mit Künstlicher Intelligenz ausgestatteten Autos noch einmal auf sich wirken, verhält sich die Sache schon anders. Und ganz ehrlich: Damals war „Knight Rider“ für viele Heranwachsende die coolste Serie überhaupt, auch in etlichen Berliner Kinderzimmern wurde K.I.T.T.-Bettwäsche aufgezogen.

Insofern sind wir ganz bei Hasselhoff, der sich pünktlich zum Jubiläum meldet und sagt: „Das Unfassbarste ist, dass vieles wahr geworden ist: GPS, Autos, die von allein fahren und einparken. Ich kann fragen, wo das nächste Café ist, und mein Auto sagt es mir. Wir können mit unseren Uhren reden. Das ist unglaublich.“ Es sei faszinierend, dass Set-Designer Michael Scheffe all diese Ideen schon damals gehabt habe, so der heute 70 Jahre alte Schauspieler und Sänger. Faszinierend sind übrigens noch weitere Facetten der Serie, die es auch hierzulande zu unerwarteter Popularität gebracht hat. Unvergessen!

Ein zeitloser Track: die Titelmelodie

So muss ein gutes Serien-Intro aussehen: Man schaut es 40 Jahre später an und ist sofort wieder drin. „On fire“ sozusagen. Ein schwarzer Sportwagen braust durch staubigen Wüstensand auf uns zu, vorn blinken rote Lichter, der Fahrer ist zunächst nur schemenhaft zu erkennen. Dann ertönt eine männliche Stimme: „Knight Rider. A shadowy flight into the dangerous world of a man who does not exist. Michael Knight, a young loner on a crusade to champion the cause of the innocent, the helpless, the powerless, in a world of criminals who operate above the law.“

Im Deutschen wurde etwas lieblos, aber durchaus effektvoll umgedichtet: „Er kommt. Knight Rider. Ein Auto, ein Computer, ein Mann. Knight Rider. Ein Mann und sein Auto kämpfen gegen das Unrecht.“ Unterlegt ist das Intro mit einem ikonischen Song, dessen Original mehr als zehn Minuten lang ist und auch heute noch sofort ins Ohr geht.

Ein zeitloser Track, den Stuart „Stu“ Phillips da geschaffen hat. Phillips, heute 93 Jahre alt, arbeitete seit den Siebzigern für die Universal Studios in Hollywood, er komponierte auch die Titelmusiken für „Kampfstern Galactica“ und „Quincy“. Rückblickend sagt er, er habe als Komponist immer versucht, neue Klänge und Techniken zu finden. Für den neuen Sound sorgten im Fall von „Knight Rider“ die verwendeten Instrumente. Es war eine der ersten Titelmelodien überhaupt, die nahezu vollständig mit Synthesizern eingespielt wurden. Wegweisend! Fanden übrigens auch Musiker wie Busta Rhymes und Timbaland, die Samples des Themas später in ihren Songs verwendeten.

Locken und Leder: der Style

Ob Joan Collins’ üppige Schulterpolster und unverwüstliche Betonfrisuren in „Denver-Clan“, die bonbonfarbenen Jacketts aus „Miami Vice“, nur echt mit den hochgeschoppten Ärmeln, oder einfach alles, was jemals von den „Golden Girls“ getragen wurde: Modetechnisch war die Fernsehlandschaft der 1980er-Jahre ein brodelnder Kessel Buntes, der großartige Stil-Statements und fragwürdige Outfits hervorgebracht hat – meistens sogar beides gleichzeitig. So oder so: Langweilen mussten sich die Fernsehaugen in den Eighties wirklich nie.

Das trifft definitiv auch auf „Knight Rider“ zu. Von David Hasselhoffs Lockenfriese über seine obligatorische Lederjacke bis zum lässigen Hemd, das fast bis zum Bauchnabel aufgeknöpft wurde, hatte die Serie viel Schönes zu bieten. Übrigens nicht nur in Sachen Hauptdarsteller-Garderobe: Auch Rebecca Holden konnte in ihrer Rolle der April Curtis stilistisch überzeugen; eine formschöner zusammengeblasene Föhnfrisur hat man nirgends mehr gesehen.

Hemd auf, Haare raus: Selten hat der Brustpelz mehr überzeugt. imago/Allstar

Apropos Haare. Die spielten in „Knight Rider“ noch eine ganz andere, entscheidende Rolle. Auf Hasselhoffs muskulöser Männerbrust nämlich, auf der sie sich zu putzig-prolligen Löckchen formierten. In den traurigen Jahren, in denen Brusthaare verpönt waren und abrasiert wurden, hätte man darüber vielleicht die Nase gerümpft. Heute aber weiß man wieder: So ein dichter Pelz unter dem aufgeknöpften Hemd – das hat was.

Firebird-Fieber: K.I.T.T. ist mehr als ein Auto

Zum einen sieht K.I.T.T. natürlich ziemlich cool aus: glänzend-schwarzer Lack, schneidige Formen, dazu die lustigen Discolichter an der Schnauze. Aber der Witz an der „Knight Rider“-Karre ist ja eben, dass sie mehr kann als gut aussehen – dass sie jeden Porsche, jeden Lamborghini, jedes Luxusauto lässig in den Schatten stellt. Eben weil K.I.T.T. mit scharfem Witz, mit Charme und Charisma ausgestattet wurde – eine frühe Form der Künstlichen Intelligenz, lange bevor „A. I.“-Fantasien zur Realität geworden sind.

Mehr als eine willenlose Blechbüchse: K.I.T.T. ist mit scharfem Witz, Charme und Charisma ausgestattet. imago

Dabei ist K.I.T.T., bei dem es sich um einen modifizierten Pontiac Firebird Trans Am handelt, trotz seines guten Aussehens nur wenig arrogant. Eher kommt der schnittige Wagen sympathisch daher, beweist seinem Fahrer Michael Knight immer wieder seine Loyalität, ohne zur willenlosen Blechbüchse zu verkommen. K.I.T.T. ist freundlich und trotzdem frech – mehr kann man von einem Auto wirklich nicht verlangen.

Kommt nie aus der Mode: Gerechtigkeit

Michael Knight ist ein Ex-Polizist. Einst auf einer Undercover-Mission schwer verwundet und anschließend mit neuem Gesicht und neuer Identität ausgestattet, kämpft er auch unter seinem neuen Arbeitgeber, der Foundation für Recht und Verfassung, gegen Unrecht und Verbrechen. In der Serie sieht das dann so aus, dass Knight und K.I.T.T. in einen schwarzen Truck einfahren, wo schon Devon Miles, der Leiter der Foundation, und die Elektronik-Expertin und Chef-Automechanikerin Bonnie Barstow mit dem nächsten Auftrag warten.

Natürlich sind Michael Knight und sein Auto in ihren Missionen erfolgreicher als die Polizei. Nun klingt die Idee eines Mannes, der die Welt retten soll, etwas archaisch. Doch ist der Gerechtigkeitsgedanke aller Ehren wert und kommt nie aus der Mode.

Michael Knight bekommt es mit den fiesesten Gestalten zu tun, mit Waffenschiebern, Mördern, Räubern, Terroristen. Als ihm in der Folge „Der Bandenkrieg“ endlich mal ein paar Tage Urlaub zum Bergsteigen vergönnt sind, trifft er am Fuße des White Rock Mountain auf eine Bande von Motorradrockern der schlimmsten Art, die die Einwohner terrorisieren. Ferien-Michael nimmt sich des Problems an – im Kampf des Guten gegen das Böse darf es nun mal keine Pausen geben. Das Verbrechen schläft nie!