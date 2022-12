Kölner Benin-Bronzen gehören nun wieder Nigeria 1897 raubte die britische Armee tausende wertvolle Kunstwerke aus dem Königspalast in Benin. Ein Teil von ihnen landete in deutschen Museen. Nun sollen die K... dpa

Yusuf Maitama Tuggar, Botschafter von Nigeria in Deutschland, spricht vor der Vertragsunterzeichnung zur Rückführung von Benin-Bronzen aus Köln. Oliver Berg/dpa

Köln -Die 92 Benin-Bronzen aus dem Kölner Rautenstrauch-Joest-Museum gehören nun offiziell wieder Nigeria. Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) und der Generaldirektor der „National Commission for Museums and Monuments“ Nigerias, Abba Isa Tijani, unterzeichneten am Donnerstag in Köln eine Vereinbarung zur Eigentumsübertragung. „Das ist heute ein Meilenstein in einer jahrzehntelangen, zähen Debatte um die Rückgabe von geraubter Kunst, mit nationaler und internationaler Bedeutung“, sagte Reker. Tijani sprach von einem „sehr aufregenden Tag“.