Berlin - Was sich hinter dem Begriff Cancel Culture verbirgt, konnte ich mir nicht konkret vorstellen, bis ich es schmerzhaft am eigenen Leib erfuhr. Dabei hatte alles harmlos angefangen: Im Frühsommer fragte ein Ex-Museumsleiter aus Hitzacker an, ob ich bereit sei, unter dem Motto „Ergaunert, erjagt, geraubt“ nicht nur über die Rückgabe kolonialer Kunst zu diskutieren, sondern auch über die Frage: „Wie postkoloniales Denken uns bis heute prägt.“

Warum nicht, dachte ich, denn seit dem Erscheinen meiner Monografie über die Sklavenrevolte in Haiti bei Wagenbach 1976 hatte mich diese Frage beschäftigt, und von über vierzig Büchern, die ich seitdem veröffentlicht habe, ist die Hälfte den Nachwirkungen des Kolonialismus gewidmet.

Familiäre Wurzeln in Haiti

Das Thema wurde mir in die Wiege gelegt, denn mein Großvater ließ sich als Apotheker und Botaniker in Haiti nieder und heiratete eine Kreolin, die außer Schwein und Kartoffeln kein Deutsch sprach. Mein in viele Sprachen übersetzter Roman „Die Hochzeit von Port-au-Prince“ (Suhrkamp 1984) erzählt davon. Danach habe ich immer wieder Haiti besucht und für diverse Medien über menschengemachte und Naturkatastrophen berichtet. Später schickte die Zeit mich in Krisengebiete Afrikas und Asiens einschließlich des Bosnien-, Kosovo- und Tschetschenienkriegs, und ich mutierte vom Schriftsteller zum Kriegsreporter, eine Erfahrung, die nicht nur Kratzer, sondern Narben in der Seele hinterlässt.

So weit, so gut – vielmehr so schlecht: Schon im Vorgespräch spürte ich, dass weder der Initiator noch der Veranstalter, ein ehemaliger Pädagogikdozent, etwas anfangen konnten mit den Eckdaten der Kolonialgeschichte, auf die ich mich berief. Erschwerend kam hinzu, dass sie nicht neugierig waren auf Literatur, die mehr vermittelt als sachbuchartige Information. Die Vorahnung bestätigte sich, als ich am Veranstaltungsort, einem Dorf bei Lüchow, das Podium betrat.



Berliner Zeitung/Carsten Koall Der Autor Hans Christoph Buch, 1944 in Wetzlar geboren, gehörte 1963/64 zu den ersten Stipendiaten des Literarischen Colloquiums Berlin, studierte anschließend an der TU Berlin und promovierte bei Walter Höllerer. Gastdozenturen und Stipendien führten ihn immer wieder in die USA und nach Lateinamerika. An der Goethe-Universität in Frankfurt am Main hielt er 1990 eine Vorlesung zum Thema „Die Nähe und die Ferne - Bausteine zu einer Poetik des kolonialen Blicks“.



Sein erstes Buch, die Geschichtensammlung „Unerhörte Begebenheiten“ veröffentlichte er 1966 bei Suhrkamp. Es folgten etliche Romane, Essay- und Reportagenbände. 2020 erschien „Robinsons Rückkehr, Die sieben Leben des HC Buch“ in der Frankfurter Verlagsanstalt.





In den folgenden zweieinhalb Stunden entspann sich ein von Diderot beschriebener Taubstummendialog. Alles, was ich sagte oder vorlas, rief Widerspruch und Empörung hervor: Vom „Floß der Medusa“, das, von Géricault gemalt, zu einer Ikone der Kolonialismuskritik wurde und aus dem Louvre entfernt werden musste, wo es heute wieder hängt; über die sogenannte Hottentotten-Venus, eine junge Frau, die in London in einem Käfig vorgeführt wurde, bis ein Gerichtsurteil ihre öffentliche Zurschaustellung verbot; und weiter zur Rede des „Afrikaforschers“ Stanley auf der Kongo-Konferenz in Berlin, wo er als Lobbyist von Leopold II. die öffentliche Meinung zugunsten des belgischen Königs, dem das Kongogebiet nicht als Kolonie, sondern als Privatbesitz zugesprochen wurde, beeinflusste. Das wiederum führte zu einem von Mark Twain und Joseph Conrad dokumentierten Völkermord im Zuge des Kautschuk-Booms, der zwei Millionen Tote forderte.

Kritik wird als Verteidigung gehört

Auch mein Hinweis auf Carl Peters, der rechtskräftig verurteilt wurde, weil er seine afrikanische Geliebte und seinen „Boy“, von dem diese ein Kind erwartete, hatte hängen lassen, traf auf taube Ohren. Ähnlich wie die Abberufung des Generals von Trotha, dessen Schießbefehl auf Herero-Männer, Frauen und Kinder nicht nur die von Bebel geführte SPD, sondern auch Kirchen und Gewerkschaften empörte.

Erst im Nachhinein wurde mir klar, was passiert war: Meine Kritik wurde in völliger Verkennung, ja Verdrehung des Gesagten als Verteidigung des Kolonialismus missverstanden, obwohl die zitierten Gegenbeispiele – vom Dominikanermönch Las Casas, der bei Karl V. für die Rechte der Indios plädierte, bis zu Gandhi und Martin Luther King – die Sache nicht besser, sondern schlimmer machten. Denn wiewohl es zu keiner Zeit an Mahnern und Warnern fehlte, die Finger auf die Wunden legten, wurden die Menschenrechte mit Füßen getreten bis hin zum Völkermord, und selbst Lichtgestalten wie Mutter Teresa oder Albert Schweitzer waren nicht frei von kolonialer Überheblichkeit.

Offenbar fühlten sich viele Zuhörer wie auch der Moderator überfordert, diese Ambivalenz, den Widerspruch zwischen Wort und Tat, von dem meine Bücher handeln, nachzuvollziehen, und kreideten mir die Kolonialverbrechen an.

Wann wird der Niger umbenannt?

Ist das nicht bloß eine Provinzposse oder, noch schlimmer, „typisch deutsch“? Nein, denn die Verwilderung der Sitten, die mit Verschwörungstheorien und Fake News gekoppelte neue Aggressivität, sind Kennzeichen der Gegenwart. Parallel dazu schwindet die Fähigkeit, Zwischentöne und Differenzierungen, ironische Brechungen und satirische Überspitzungen zu akzeptieren, ohne die es keine Kunst und Literatur gibt. In diesem Kontext ist der postkoloniale Diskurs, der alle Übel alten weißen Männern anlastet, besonders intolerant. Zu denen zähle auch ich, und der Verweis auf meine haitianische Großmutter hat nichts genutzt, im Gegenteil: Mit dem Satz, dass das kreolische Wort „nèg“ keinen negativen Beiklang hat und in Haiti einfach nur Mensch bedeutet, hatte ich mich als Feind geoutet und wurde von den Gesprächen ausgeschlossen. Cancel-Kultur, wie sie im Buch steht!

Dabei hätte ein vorab geplanter Folgetermin Gelegenheit geboten, Missverständnisse und Unterstellungen auszuräumen. Doch durch Abwürgen der Debatte zeigte der „Verein für Demokratie“, was er unter Demokratie versteht: Zensur statt Diskussion.

PS: Zur Ironie der Geschichte gehört, dass der Verein unter dem Motto „Gegen das Vergessen“ läuft. Kolonialgeschichte ist damit wohl nicht gemeint, denn die fiel unter den Tisch. Stattdessen geht es um Orwell'sches Newspeak, mit dem Anhänger der Woke-Kultur sich ihre politische Korrektheit bescheinigen. Vielleicht ist es ja an der Zeit, den Fluss Niger umzubenennen – schon der Name ist eine rassistische Provokation!