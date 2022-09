Kolumbien will Masken aus Berliner Museum zurück Kolumbien verhandelt mit der Stiftung Preußischer Kulturbesitz über die Rückgabe von zwei Masken von der indigenen Gemeinschaft der Kogi aus der Sierra Nevad... dpa

ARCHIV - Hermann Parzinger aufgenommen bei einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. ld/dpa/Archivbild Monika Skolimowska/dpa-Zentralbi

Berlin -Kolumbien verhandelt mit der Stiftung Preußischer Kulturbesitz über die Rückgabe von zwei Masken von der indigenen Gemeinschaft der Kogi aus der Sierra Nevada de Santa Marta. Es handele sich um Gegenstände mit rituellem Hintergrund und sakraler Bedeutung für die Kogi, die sich selbst Kágaba nennen. Wegen der besonderen Bedeutung seien Stiftung und kolumbianische Botschaft in Gesprächen, hieß es am Freitag in einer Mitteilung in Berlin.