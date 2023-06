Witzige Überschriften: Journalisten sollten keine Comedians sein

Dies ist die neue Folge der humoristischen Kolumne „Finde den Fehler“ von Anselm Neft. Dieser Text ist eine Glosse und beansprucht daher keinen Wahrheitsgehalt.

Aus der Werbung schwappte er in die Boulevardmedien von dort in die seriöse Presse: Der Hang zum pfiffigen Wortspiel und vermeintlich witzigen Kalauer. Überschriften wie „Was gibt’s an Sylt zu Rügen?“, „Eine schrecklich reiche Familie“ oder „Wenn Dicke tröten können“ finden sich seit Jahren in sämtlichen Printmedien über ansonsten sachlichen Artikeln. Damit ist zum 31.12. dieses Jahres Schluss, wie eine Resolution des Deutschen Presserates verbindlich für sämtliche Journalisten (m/w/d) vorschreibt.

Maren Kaschner Zum Autor Anselm Neft, geboren 1973 bei Bonn, studierte abseitige Fächer, schrieb seine Magisterarbeit über zeitgenössischen Satanismus, verschliss Jobs vom Tellerwäscher bis zum Unternehmensberater und lebt heute als freier Autor und Schriftsteller in Hamburg. Dort betreibt er den Literaturpodcast „ laxbrunch “ und schreibt Artikel und Bücher. Sein neuester Roman heißt „Späte Kinder“ und ist im Rowohlt-Verlag erschienen. Für die Berliner Zeitung schreibt er die humoristische Kolumne „Finde den Fehler“.

Frisörläden haben es ja auch geschafft

Wer in Zukunft einen Artikel über Gesichtsbehandlungen mit „Prima facie“ oder einen Text über Donald Duck mit „Ente gut, alles gut“ überschreibt, muss mit Geldbußen in vierstelliger Höhe rechnen. Heiko Bold und Gerd Gnom vom Deutsche Presserat finden: „Wenn es Frisörladen mittlerweile lassen, sich Hairforce One, Directors Cut, Ali Barber oder Haareszeiten zu nennen, dann dürfte das den Kolleginnen und Kollegen von der Presse doch auch möglich sein.“

Bildungshuberei schützt nicht vor Geldstrafen

Damit macht es für die Unterzeichner der Resolution keinen Unterschied, ob der Wortwitz flach und allgemeinverständlich wie „Wenn Töpfer sich im Ton vergreift“ oder bildungsbürgerlich und abgehoben ist. „Gerade die Anspielungen auf den bildungsbürgerlichen Kanon sind völlig ausgereizt“, gibt Gnom zu Protokoll und nennt drei Beispiele: „Die Welt als Pille und Vorstellung“ (WM-Berichterstattung im Spiegel), „Kein Mord, nirgends“ (SZ-Artikel über die niedrige Kriminalitätsrate in Salt Lake City) und „Es gibt einen richtigen Körper im Falschen“ (Artikel über „Geschlechtsanpassung“ in der taz).

Ebenfalls in Zukunft tabu: Schüttelreime und Wortspiele auf Englisch

Journalist*innen, die in Zukunft einen Artikel mit „Mischen possible“, „The kids are alt-right“ oder „All you love is need“ überschreiben, müssen ebenfalls mit Geldstrafen, Abmahnungen und bei wiederholtem Zuwiderhandeln mit Berufsverbot rechnen. Auch Schüttelreime stehen auf der „schwarzen Liste“ des Presserates. In wenigen Monaten sind die Zeiten für Überschriften oder Textpassagen wie „Oh du Udo“, „Klums Po auf dem Plumps-Klo“ oder „Wer solche Ballen hat, kommt nicht ins Hallenbad“ gezählt.

Brachte mal wieder das Fass zum Überlaufen: Xavier Naidoo

Auslöser für die Resolution war laut den Mitzeichnerinnen Barbara Barber und Melanie S. Pulver eine Überschrift im Tagesspiegel zur schwierigen Wahl des Berliner Bürgermeisters. „Dieser Wegner wird kein leichter sein – das hat dem Fass den Boden ausgeschlagen“, sagt Pulver. Gemeinsam mit ihren Kolleg*innen beschloss die frisierte Germanistin, dass so ja das Pfund in der Hanne verrückt werde. „Ernsthaft“, sagt Barber, „es schadet dem Ansehen der Presse immens, wenn sich Journalist*innen zum Bleistift als Comedians und Kabarettistinnen versuchen.“ Pulver ergänzt: „Die Printenmedien dürfen es nicht mehr versemmeln, das wäre brotal!“

Zeitungsherausgeber geben sich jedoch gelassen. So etwa Wolfgang Will-Poppen von den BZ.medien: „Juristisch ist das ein ganz knappes Höschen, was der deutsche Presseunrat sich da anzieht. Wenn das reißt, werden wir hier im Haus mal so richtig in die Nacht feinreihern.“

Haben Sie Feedback? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de