Berlin - Vieles von dem, was wir so tun, tun wir ohne groß darüber nachzudenken. Moral- und Wertvorstellungen sind tief ins Unbewusste abgesunken und bestimmen von dort aus unser Handeln und Sinnen, ohne dass unsere aktuelle Beteiligung notwendig wäre. Wir wundern uns zu wenig über unsere blinden Abwehrreflexe und ertappen uns zu selten bei eintrainierten Eigenheiten. Wir sind, was wir tun und denken. Es scheint unserem Geschmack und Willen zu unterliegen, ist aber oft nur das Produkt von Trends, Konventionen und anderen Einflüssen. Wir glauben, Regisseure unserer Auftritte und Selbstinszenierungen zu sein und erfüllen doch zumeist nur Verhaltensmuster.

Solche Automatismen ersparen einerseits eine Menge Energie und Zeit, weil man zum Beispiel beim Gehen nicht vor jedem Schritt darüber ins Grübeln gerät, welcher Fuß wohl aus welchen Gründen als nächster zu setzen wäre. Andererseits kann es nicht schaden, bewusst einen Schritt zur Seite zu treten, ein solches Verhaltens- oder Denkmuster zu registrieren und zu bewerten.

Schimpfworte, die niemanden verletzen?

In diesem Rahmen werden hier demnächst solche Fragen behandelt, ob sich ein „Schluss jetzt“ in der Kindererziehung rechtfertigen lässt, unter welchen Bedingungen Blicke auf sekundäre Geschlechtsmerkmale möglich sind, wie zudringlich es ist, jemandem nach dem Niesen Gesundheit zu wünschen, oder auch, ob es Schimpfworte gibt, die man bedenkenlos benutzen darf, weil sie niemanden verletzen – und was die dann bringen.

Genug der Vorrede, ein erstes Beispiel muss jetzt her: War es einmal sinnvoll und kann es heute noch geboten sein, einen Diener zu machen? Oder einen Knicks? Beide Gebärden sind symbolische Handlungen, bei denen man die eigene Körpergröße reduziert und sich also ganz explizit klein und zum Untergebenen macht. Je niedriger man sich abrenkt, desto tiefer kann der Übergeordnete auf einen hinabblicken. Mit der Verbeugung in den rechten Winkel erreicht man genau die Höhe, die nötig ist, um das Haupt auf den Richtblock zu legen und den Hals zum Durchhacken zu präsentieren. Halt, auch das ist nur symbolisch gemeint! Die Unterwerfung ist nicht mehr steigerungsfähig, wenn man sich dem Machthaber auf dem Bauch rutschend nähert, mit dem Zahnfleisch im Staub.

Alle sollen die Verantwortung tragen, aber einer hat die Macht

Die Betonung von Oben und Unten gilt in unseren Zeiten der flachen Hierarchien als unschick und peinlich, auch deshalb, weil die gar nicht so viel weniger rigorose Machtverteilung längst internalisiert ist und nicht immer wieder gefestigt werden musst. Zwar kann man hier und da noch jemanden beobachten, der wenigstens den Kopf schräg legt, wenn er über einen Witz des Chefs lacht, oder der eher von unten einfliegt, wenn er ihm die zusammengestrichene Personalliste zur Unterschrift vorlegt. Doch eigentlich gilt: Jeder im Team soll mit stolzer Brust, seiner ganzen Person und Würde Verantwortung übernehmen, und zwar auch dann, wenn nur einer unter (oder über) ihnen dafür entschädigt wird. Aber wehe, es geht was schief und Schuldige werden gesucht. Dann erweist der Diener seinen praktischen Zweck: Wer sich im richtigen Moment verbeugt, braucht nicht extra den Kopf einzuziehen. Wer knickst, ist schon halb in Deckung gegangen.