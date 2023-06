Roshanak Amini für Berliner Zeitung am Wochenende. Bilder: imago(2), Wikipedia Commons (1)

Wo die Liebe hinfällt ... Roshanak Amini für Berliner Zeitung am Wochenende. Bilder: imago(2), Wikipedia Commons (1)

Hannah B., 30: Lieber Herr Lenné, ich habe ein Problem. Mein Freund und ich sind seit einem knappen Jahr ein Paar und spielen nun mit dem Gedanken, zusammenzuziehen. Wir sind sehr verliebt und verstehen uns auf vielen Ebenen blendend. Wir haben den gleichen Humor, lieben die gleichen Filme, teilen überhaupt viele Hobbys – und unsere körperliche Chemie ist schlicht elektrisch. Das Problem ist: Politisch sind wir sehr unterschiedlich gepolt. Ich bin eine klassische Linke, mein Freund ist FDP-Mitglied. Wir meiden politische Themen, so gut wir können – sonst gibt es sofort Streit. Denken Sie, eine Beziehung kann unter diesen Voraussetzungen trotzdem langfristig funktionieren?



Liebe Hannah, ja – das ist eines von diesen scheinbar kleinen Problemen, bei dem die meisten erst einmal sagen: „Wenn das alles ist …“. Aber ich fürchte, dass darin doch eine große Sprengkraft enthalten sein kann. Politik scheint erst einmal etwas von „da draußen“ zu sein, und in der Liebe geht es ja um das „da drinnen“. Aber so einfach ist das hier nicht mit der Trennung zwischen drinnen und draußen.