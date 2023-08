Ich fühle mich zu einer Frau hingezogen: Wie sage ich es meinem Freund?

Tanja, 24: Ich bin seit zwei Jahren mit meinem Freund zusammen, wir lieben uns und haben ein schönes Sexleben. In der Vergangenheit habe ich mich schon öfter mal auch zu Frauen hingezogen gefühlt, allerdings noch nie eine lesbische Erfahrung gemacht. In den letzten Monaten beschäftigt mich das Thema nun wieder, weil ich eine Kollegin von mir sehr attraktiv finde, die auch sehr offensiv mit mir flirtet. Ich will mich nicht von meinem Freund trennen, aber die Vorstellung, dass ich einen Teil meiner Persönlichkeit vielleicht nie ausleben kann, weil ich in einer Beziehung mit einem Mann bin, belastet mich. Ich weiß, dass Treue für ihn enorm wichtig ist. Was denken Sie, soll ich das akzeptieren, auch wenn ich es vielleicht später bereue?