Händels „Saul“: Eine der eindrucksvollsten Chorszenen der letzten Jahre

Am Anfang wie am Ende der „Saul“-Inszenierung von Axel Ranisch an der Komischen Oper Berlin werden Fahnen geschwenkt. Am Anfang sind die Fahnen noch bunt und diejenigen, die sie schwenken, alltäglich gekleidet. Am Ende sind die Fahnen grau und zerschlissen – und diejenigen, die sie schwenken und einen Triumphchor singen, tragen blutende Leibchen, haben weiße Gesichter und sind blutverschmiert.

Die Geschichte, die zwischen diesen Bildern liegt, ist die Tragödie einer Königsfamilie. Ein junger Mann, David, gerät hinein und lässt niemanden kalt: Die Kinder Jonathan und Michal verlieben sich in David, die älteste Tochter Merab ist von der niederen Herkunft des Eindringlings abgestoßen. Vater Saul ist hin und her gerissen und will David tot sehen. Denn nach dessen Sieg über Goliath fliegen ihm die Herzen des Volks regelrecht zu.

Ranisch interessiert sich nicht dafür, den Zusammenhang zwischen dem kleinen und dem großen Krieg auszubuchstabieren. Das funktioniert gut, weil „Saul“ selbst elliptisch erzählt ist. Am Ende etwa sehen wir nichts vom Krieg, keine siegesgewisse Arie, keine Schlachtenmusik, nur einen rezitativen Botenbericht, der erzählt, dass Saul und Jonathan gefallen sind – und dann hebt sich der Vorgang zu den lichten Klängen des Trauermarschs.

In seinen Opern hatte Händel eher zu viel Handlung zu bewältigen, damit sich jeder Sänger mit möglichst vollständiger Affektpalette präsentieren konnte. In seinem ersten Meisteroratorium von 1737 dagegen geht es vielmehr um zugespitzte Charakterisierung und psychologisch glaubwürdige Entwicklung. Sauls Abstieg vom Herrscher zum Psychotiker, der eine Hexe darum bittet, den toten Propheten Samuel zu beschwören – das sind aufregend neue und ungewöhnlich negative Dramen, die auf der Bühne jedoch zuweilen unvollständig wirken können.

Ein glitzerndes Zusammenleben

Ranisch wirft eher Schlaglichter auf dieses Geschehen. Er entwirft etwa ein glitzerndes Zusammenleben des offenbar bisexuellen David mit Jonathan und der schwangeren Michal in einer WG mit Discokugel und riesigen Boxen. Ein Leben, dem Saul wenig abgewinnen kann. Dem Privaten steht das Öffentliche gegenüber, das vom abgeschlagenen Riesenkopf Goliaths dominiert wird – ein gruseliges Szenario des Bühnenbildners Falko Herold, vom Bühnenservice der Stiftung Oper in Berlin beeindruckend realisiert. So, wie dieser Kopf verrottet und nach der Pause als Schädel in toter Landschaft herumliegt, nimmt die Handlung ihren katastrophischen Verlauf.

„Saul“-Inszenierung an der Komischen Oper Barbara Braun

Derlei Bilder sind wirkungsvoll, setzen eigene Akzente und ergeben einen formal schlüssigen Verlauf. Um das, was man als die Themen des „Saul“ identifizieren könnte, scheint die Inszenierung aber eher einen Bogen zu machen. So bleibt etwa der theologische Aspekt – Saul verliert Gottes Unterstützung, weil er dessen Weisungen ignoriert – szenisch eher unterbelichtet. Als Gesang des Hohepriesters von Tansel Akseybek wird das alles eher erinnert als dargestellt.

David selbst bleibt eine schwer einschätzbare Figur, die vergleichsweise wenig zu singen hat. Musikalisch ist es deswegen eine schöne Idee, dem großartigen Aryeh Nussbaum Cohen nach dem Schlusschor noch ein Lied von Herbert Howells anzuvertrauen. In die gänzlich andere Stilistik britischer Tonalität des 20. Jahrhunderts führend, öffnet das Stück den verborgen melancholischen Charakter Davids und zeigt Cohen als einen Altus von einzigartigem Schmelz – das passt besser als die von Händel vorgesehenen Jubelchöre, von denen einer immerhin als schmerzlicher Kontrast erklingt.

Jonathan erscheint als treue Seele

Rupert Charlesworth als Jonathan erhält dagegen in zahlreichen Arien die Möglichkeit, den Jonathan als bedingungslos treue Seele darzustellen, seine Tenorstimme verbindet Klarheit und Unbedingtheit zu einer sprechenden vokalen Geste. Ebenso leuchtet aus Nadja Mchantafs Sopran die reine und einfache Zuneigung der Michal zu David – warum sie im Kostüm Alfred Mayerhofers als Bling-Bling-Girl dargestellt wird, ist allerdings rätselhaft.

Penny Sofroniadou bleibt als Merab in der Abwehr Davids als Ehepartner und in der Abrechnung mit den Launen des Vaters zu distanziert. Luca Tittoto stellt den Niedergang des Saul eindrucksvoll dar – nicht unbedingt mit hallendem Bass, aber doch mit zunehmend fahlen Farben. Das Orchester der Komischen Oper unterstützt ihn dabei unter Leitung von David Bates mit reich gestuftem Klang. Die Szene bei der Hexe von Ensor, angemessen non-binär gesungen von Ivan Turšić, wird dabei zum Höhepunkt einer raffinierten Klangfarben-Dramaturgie, zu der bei Händel auch die melodischen Figurationen und der mal gehemmte, mal fließende Gang der Harmonik gehören.

Das Orchester klingt dabei – unterstützt von Naturtrompeten und Barockposaunen – absolut stilecht und frei von Übertreibungen rhetorisch unterrichtet. Dazu kommt ein fantastisch wendiger, klein besetzter, aber wunderbar präsenter Chor, den David Cavelius im Sinne bester britischer Chöre einstudiert hat. Seine Leistung im letzten Bild mit einzeln verlöschenden Einsätzen, der ergreifenden Klage und dem Aufschwung zum Jubelchor formt eine der eindrucksvollsten Chorszenen, die man in den letzten Jahren in Berliner Opernhäusern hören konnte.