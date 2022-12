Komische Oper Berlin vor Umbau In der Jubiläumssaison 75 Jahre nach Gründung steht die Komische Oper Berlin vor einer umfassenden Sanierung für knapp eine halbe Milliarde Euro. Für eine no... dpa

ARCHIV - Blick auf eine Seitenfassade der Komischen Oper. /Archivbild Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin -In der Jubiläumssaison 75 Jahre nach Gründung steht die Komische Oper Berlin vor einer umfassenden Sanierung für knapp eine halbe Milliarde Euro. Für eine noch ungewisse Zeit zieht eines der drei Opernhäuser der Hauptstadt dafür in der kommenden Spielzeit um. „Die Sanierung der Komischen Oper ist ein großer Brocken“, sagte Kultursenator Klaus Lederer der dpa in Berlin.