Ab Mittwoch gibt es den Kulturpass für 18-Jährige – und jede Menge Fragen

Einhundert Millionen Euro aus dem Etat der Staatsministerin für Kultur und Medien kommen von Mittwoch an Jugendlichen des Jahrgangs 2005 zugute. Das sind all die, die in diesem Jahr 18 geworden sind oder es noch werden. Sie sind ein Teil jener Kohorte, deren wilde Pubertätsphase durch das Coronavirus gezügelt wurde. Der Kulturpass soll ihnen das Nachholen ermöglichen. Runtergerechnet auf die rund 750.000 Personen der Altersgruppe spendiert der Staat für jede 200 Euro. Die lassen sich nach Online-Registrierung über eine App buchen, die am 14. Juni freigeschaltet wird.

Angeboten werden Theater- und Konzertveranstaltungen sowie Kinovorführungen, es soll auch möglich sein, Bücher, Musikinstrumente oder Vinylplatten damit zu kaufen. Das Netflix- oder Disney+-Abo wird sich damit allerdings ebenso wenig bezahlen lassen wie ein Videospiel-Zugang. Der Geldgeber argumentiert hier mit dem Verlust der Live-Kultur-Erlebnisse in der Corona-Zeit und will nebenbei die Branchen unterstützen, die zum Teil noch unter Publikumsmangel leiden.

Das kann man nur gut finden. Ein paar Wünsche knüpfen sich dennoch an diese Erfindung. Es sollte genau geschaut werden, wie stark das Interesse der Zielgruppe ausfällt. In Berlin sind Museumsbesuche bis zum 18. Lebensjahr ohnehin kostenlos, wird das angenommen? Theaterkarten sind oft stark ermäßigt zu haben, spiegelt sich das in den Zuschauerreihen? Beim Kino ist die Reduzierung nach Alter gering, für Bücher und Platten gibt es keine Vergünstigungen: Steigt nun die Nachfrage? Oder ist schon zuvor zu viel Langeweile eingetreten? Es liegt also auch an den beteiligten Einrichtungen, an allen aus dem Umfeld der 2005 Geborenen, ihnen zu vermitteln: Hier gibt es was umsonst, wovon sie länger profitieren können. Wird das Geld nicht genutzt, wäre das eine schlechte Form der Ersparnis.