Israel: Die neue rechtsextreme Regierung verspricht Eskalation

Israel hat Anfang November gewählt, jetzt sitzt die neue Regierung im Sattel. Es ist eine rechtsradikale Koalition, deren Bildung der israelische Philosoph Omri Boehm zuletzt nicht ganz unzutreffend als Israels „Weimar-Moment“ beschrieben hat. Immerhin: Es ist die ideologisch extremste und offen expansionistischste Koalition in der jüngeren israelischen Geschichte. Ihre Protagonisten hetzen offen gegen Palästinenser inner- wie außerhalb Israels sowie gegen linke oder auch nur besatzungskritische „Abweichler“, in Israel gern als „Verräter“ bezeichnet. Zusammengesetzt ist die Regierung aus der Mitte-rechts-Partei Likud unter Führung des wegen Korruption angeklagten Premiers Benjamin Netanjahu, der jetzt sein politisches Comeback feiert und seinen ultranationalen Partnern Bezalel Smotrich und Itamar Ben-Gvir von den Parteien Religious Zionism und Otzma Yehudit – sowie der offen homo- und transfeindlichen Noam-Partei.

Wenngleich diese Entwicklung in einem internationalen Kontext gesehen werden muss, wo Populisten sich auch in den USA, Italien, Ungarn, Frankreich und Deutschland immer breiterer Zustimmung erfreuen, wäre es analytisch falsch, die faschistoide Rhetorik eines Politikers wie dem jetzigen Polizei- und Sicherheitsminister Itamar Ben-Gvir lediglich als israelisches Pendant zu letzteren zu verstehen. Immerhin: Die gängigen talking points von Politikerinnen wie Giorgia Meloni, Marine Le Pen und Alice Weidel – Einwanderung zu stoppen, im Sinn nationaler Ethnokratie – werden in Israel von Ben-Gvir genauso geteilt wie von dessen „linkem“ Gegenspieler, dem Ex-Premier Yair Lapid. Dass jüdische Israelis in Israel/Palästina Rechte besitzen, die Palästinenser nicht besitzen und dass Israel auch kein pluralistischer „Staat für alle seine Bürger“ sein möchte, darüber sind sich in der Knesset von Lapid über Netanjahu bis Ben-Gvir im Grunde genommen alle einig.

Ben-Gvir, der in der Vergangenheit wegen Anstiftung zu Terrorismus verurteilt wurde, gründet seine Rhetorik vielmehr auf Ideen wie der, Palästinenser aus der Westbank zu deportieren und diejenigen Palästinenser, die innerhalb Israels leben, zum nationalen Sicherheitsrisiko zu erklären. Dass diese Vorschläge offenbar schon jetzt nicht mehr bloß theoretischer Natur sind, zeigt sich etwa mit Blick auf die von Amnesty International strengstens verurteilte Ausweisung des französisch-palästinensischen Menschenrechtlers Salah Hammouri. Was sich dieser Tage unmissverständlich abzeichnet: Ben-Gvir, der für seine unverblümt-rassistische Rhetorik vor allem von jüngeren Israelis gefeiert wird, hat es geschafft, radikale Ideen im politischen Zentrum zu etablieren, wo sie noch bis vor wenigen Jahren – zu Recht – als bizarrer Radikalismus abgetan worden wären.

Bezalel Smotrich spricht sich offen für Annexion aus

Ben-Gvirs politischer Mitspieler, Bezalel Smotrich, ist jetzt Israels neuer Finanzminister. Im Koalitionsabkommen wurde Smotrich, der eine Annexion der palästinensischen Gebiete durch Israel befürwortet (wohlgemerkt ohne Staatsbürgerschaft für dort lebende Palästinenser), zudem die Vollmacht über die von der Mehrheit der internationalen Gemeinschaft als illegal angesehenen Besatzung jener Gebiete übertragen. Konkret heißt das: Smotrich selbst kann den Neubau und die Erweiterung von Siedlungen in der Westbank genehmigen lassen. Und auch den Abriss palästinensischer Häuser anordnen. Dies wird die apartheid-ähnlichen Zustände in der Westbank – wo seit Jahrzehnten de facto zwei nach ethnischen Kriterien differenzierte Rechtssysteme vorherrschen (Zivilrecht für israelische Siedler, Militärrecht für Palästinenser) – aller Voraussicht nach noch weiter verschärfen.

Es spricht einiges dafür, das Bild Israels als alleiniger Demokratie des Nahen Ostens, das Israel vor der Weltgemeinschaft selbstbewusst für sich beansprucht, gerade jetzt kritisch zu hinterfragen. Als ich während der Wahl selbst vor Ort war, nahm ich an einer Tour einer israelischen Menschenrechtsorganisation durch die Westbank teil. Annähernd 650.000 israelische Siedler können dort – anders als etwa Israelis, die in Deutschland oder in den USA leben, und ohne dafür überhaupt nach Israel reisen zu müssen – in jenen Siedlungen wählen, wo sie auch amtlich registriert sind. Ihre palästinensischen Nachbarn hingegen sind von der Wahl ausgeschlossen. Man stelle sich vergleichsweise vor, russische Staatsbürger würden in die zuletzt von Russland besetzten Teile der Ukraine ziehen, dort Häuser errichten und an den russischen Wahlen teilnehmen. Die politische Doppelmoral in der Bewertung jener Kontexte seitens westlicher Staaten (und Beobachtender) klafft inzwischen immer eklatanter auseinander. In vielen israelischen Siedlungen liegt der Zuspruch für Ben-Gvir und Smotrich bei über 80 Prozent.

Ein Staat nach Vorbild von Orbáns „illiberaler Demokratie“

Obwohl Ben-Gvir nach außen hin zweifellos verbalradikaler auftritt als Smotrich, wird letzterer auch deshalb von vielen internationalen Beobachtern als der gefährlichere Politiker angesehen, weil er – auch innerhalb Israels – demokratische Standards abzubauen plant, etwa das richterliche Prüfungsrecht. Dieser Vorstoß könnte, glauben viele, eine Art Dammbruch für alle möglichen politisch vorteilhaften Gesetze bedeuten und so Israels Judikative und seinen Status als funktionierende Demokratie bedrohen, selbst für jüdische Israelis. Smotrich könnte Israel, so die Sorge, in Richtung einer Autokratie nach dem Vorbild von Orbáns „illiberaler Demokratie“ bewegen. Rechtsstaatlichkeit wäre fundamental bedroht. Für alle, die dort leben.

In Deutschland tut man sich bislang schwer, diese Entwicklung überhaupt ernsthaft anzuerkennen. Auf Anfrage des Journalisten Tilo Jung kurz nach der Wahl wies das Auswärtige Amt die Bezeichnung der neu gewählten Koalition als „rechtsradikal“ etwa zurück. Man fragt sich: Wie will man sich diese neue Regierung denn noch schönreden?

Sollte Israels Sicherheit weiterhin als Teil der sogenannten deutschen Staatsraison gelten, wie Angela Merkel den deutschen Kurs bezüglich Israel einst symbolisch einschlägig definiert hat, so wäre eine klare Abgrenzung von den rechtsextremen Kräften, die dort jetzt an der Macht sind, das Mindeste, was man von deutschen und europäischen Politikerinnen erwarten könnte. Genauso wie eine entschlossene Stärkung der israelischen und der palästinensischen Zivilgesellschaft, die in diesem Jahr – wohlgemerkt lange vor Netanjahus Machtübernahme – politisch wie militärisch drangsaliert worden ist.

Wenn diese neue Regierung, wie so viele vor ihr, eines fraglos nicht tun wird, ist es, für mehr „Sicherheit“ für Israelis zu sorgen, geschweige denn für Palästinenser. Sie verspricht stattdessen weitere Eskalation eines bereits jetzt kaum anders denn als katastrophal zu bezeichnenden Status quo. Sich davon nicht in aller Deutlichkeit zu distanzieren, ist kein Zeichen von Solidarität. Es ist ein Zeichen politischer Gleichgültigkeit.

