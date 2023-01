Komödie „She Came to Me“ soll Berlinale 2023 eröffnen Ab 16. Februar lockt die Berlinale wieder Cineasten in die Kinosäle der Hauptstadt. Zum Auftakt soll eine Komödie gezeigt werden - außer Konkurrenz. dpa

Berlin -Die Komödie „She Came to Me“ mit den Hollywoodstars Peter Dinklage und Anne Hathaway wird der Eröffnungsfilm der Berlinale 2023. Die US-amerikanische Produktion von Regisseurin Rebecca Miller soll zum Auftakt der Filmfestspiele in Berlin laufen, wie die Festivalleitung am Mittwoch ankündigte. Die Komödie verwebe die Geschichten mehrerer Charaktere in New York miteinander. Nach jetzigem Stand ist geplant, dass das Filmteam nach Berlin kommt.