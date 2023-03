Komponist und Saxofonist: Jazz-Legende Wayne Shorter tot Für viele Fans, Musiker und Kritiker war Wayne Shorter eine Legende des Jazz. Seine Kompositionen und seine Kunst am Saxofon brachten dem US-Amerikaner viele... dpa

ARCHIV - Jazz-Musiker Wayne Shorter ist tot. a Anthony Anex/KEYSTONE via epa/dp

Los Angeles -Der Jazz-Musiker Wayne Shorter ist tot. Shorter sei am Donnerstag im Alter von 89 Jahren in einem Krankenhaus in Los Angeles gestorben, sagte seine Sprecherin der dpa.