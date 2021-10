Berlin - Die Welt versammelt sich in einem Hinterhof in Bamako, Hauptstadt der Republik Mali, Westafrika. Zeugen, Kläger, Verteidiger und Richter trudeln ein, auch Reporter und Neugierige. Sie nehmen auf den globalen „Monobloc“-Plastikstühlen Platz und warten auf den Prozessbeginn. Verhandelt wird hier nichts Geringeres als das Schicksal eines ganzen Kontinents. Wie konnte es geschehen, dass das von Reichtum gesegnete Afrika zum Armenhaus der Welt wurde? Zügig geht der Prozess voran, multilingual werden Argumente und Gegenargumente vorgebracht. Doch bald ist klar, dass hier keine abschließende Bilanz gezogen, geschweige denn ein Urteil gefällt werden kann.

Überhaupt verwirrt die Rahmung des Geschehens. Während des Verfahrens geht ringsum das Alltagsleben in diesem Wohnhof munter weiter: Säuglinge werden gestillt, Wäschestücke zum Trocknen aufgehängt, Stoffe gefärbt, kleine Geschäfte abgewickelt. Und wenn der Abend sich anbahnt und die Prozessteilnehmer nach Hause gehen, bereitet sich die schöne Melé auf ihren Auftritt mit einer Mali-Bluesband vor, während vor einem Bildschirm sich ganze Familien ausbreiten, um gemeinsam einen Western zu schauen. Dann zieht die Nacht ein. Bis am nächsten Morgen die Gerichtsverhandlung weitergeht.

Sissako studierte während des Kalten Krieges in Moskau

Mit „Bamako“ hat Abderrahmane Sissako einen der gleichzeitig entspanntesten wie drängendsten Filme über den fragilen Zustand unserer Welt gedreht. Nein, das ist keine jener mimetischen „Reenactment“-Versuchsanordnungen, von denen es in jüngster Zeit einige gab. Hier wird keine moralische Bilanz gezogen, hier erlebt ein überaus komplexes und in sich mehrfach verschachteltes Paradox seine Auflösung im Spiel. In einem Spiel allerdings, dessen existenzieller Ernst stets präsent bleibt. Dies gelingt durch die raffinierte Beiläufigkeit der Inszenierung: ohne einen im westlichen Sinne ausgespielten Plot, ohne zentralen Helden, sogar ohne Läuterung oder Happy End. Stattdessen erleben wir einen hitzeflirrenden Mikrokosmos, dessen einzelne Momente wie nebenbei ineinandergreifen, dabei immer neue Konstellationen ent- und gleichzeitig wieder verwerfen. Wichtig auch die sprachliche Vielfalt, die Mischung von dokumentarischen und inszenierten Momenten, das Nebeneinander von Laien und Profis. „Bamako“ führt uns einen weiteren unterschätzten Reichtum Afrikas vor Augen: den seiner Erzähl- und Bildkultur.

Abderrahmane Sissako erhält nun den von der Akademie der Künste vergebenen Konrad-Wolf-Preis. Der für sein künstlerisches Werk Geehrte hat wie der Namenspatron des Preises in Moskau Regie studiert, allerdings viele Jahre später, in der Endphase des Kalten Krieges. Natürlich war die Delegierung von jungen Menschen aus „fortschrittlichen Entwicklungsländern“ in die Sowjetunion Teil postkolonialer Strategien. Menschenliebe war in Ost wie West wenig im Spiel. Sissakos Filme verweisen auch auf diese Zusammenhänge. Ohne je zu historisieren, machen sie die Gegenwärtigkeit des Vergangenen sichtbar.

Konrad-Wolf-Preis 2021 an Abderrahmane Sissako, Akademie der Künste (Hanseatenweg), 5. Oktober um 19 Uhr. Im Anschluss an die Preisverleihung wird der Film „Bamako“ (2006) gezeigt.

