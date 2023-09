Kontrollierte Selbstverstümmelung: Blindschleichen tun es, aber Menschen auch

In dem Grimm’schen Märchen von der Blindschleiche und der Nachtigall haben beide nur jeweils ein Auge. Als die Nachtigall zu einer Hochzeit eingeladen wird, bittet sie die Blindschleiche, ihr das Auge für den feierlichen Anlass auszuleihen. Weil es dem Vogel aber so gut mit den beiden Augen gefällt, bekommt die Blindschleiche ihres nicht zurück.

In Wahrheit ist die Blindschleiche gar nicht blind, sondern der Name wird auf das Althochdeutsche plintslicho zurückgeführt, was blendende oder glänzende Schleiche bedeutet. Und wirklich, die Blindschleiche, die da am Morgen auf der Terrasse des Häuschens am Waldrand in Brandenburg lag, hatte eine schimmernde Haut. Nur schien sie tot, an ihrem Ende klaffte eine blutverkrustete Wunde. Auch entdeckten wir Blutflecken auf den Fliesen. In der Nacht schien hier ein schwerer Kampf stattgefunden zu haben.

Plötzlich bewegte sie sich doch, und eine schnelle Recherche ergab, dass Blindschleichen wie auch Eidechsen in der Not ihren Schwanz abwerfen. Der dreht und ringelt sich, sodass der Angreifer – ein Igel oder großer Vogel – sich auf diesen stürzt, während sich das Tier davonmacht. Anguis fragilis ist der Gattungsname, den Carl von Linné der Blindschleiche deshalb gegeben hat, zerbrechliche Schlange – auch wenn sie gar keine Schlange ist.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Sich durch das Ausstechen eines Auges dem Militärdienst entziehen

Diese Fähigkeit, ein Körperteil abzustoßen, heißt kontrollierte Selbstverstümmelung, wie die schnelle Internetrecherche weiter ergab. Ein faszinierendes Wort für eine beim Tier wohl instinktiv ausgeführte Handlung. Aber Menschen greifen in höchster Not, wenn es um Leben oder Tod geht, auch zu derart extremen Maßnahmen. Es heißt, in der ägyptischen Armee habe es eine Einheit von Einäugigen gegeben, da viele Männer versucht hätten, sich durch das Ausstechen eines Auges dem Militärdienst zu entziehen.

Im Ersten und Zweiten Weltkrieg gab es das Wort vom Heimatschuss, das eine Verletzung bezeichnete, so schwer, dass sie nur in der Heimat behandelt werden konnte. In Heinrich Bölls Kurzgeschichte „Die Verwundung“ erleidet der 18 Jahre alte Hans einen Schuss in den Rücken und ist glücklich, denn die Verwundung ist das Billett für einen Platz im Lazarettzug Richtung Heimat. Seinen Freund Hubert vermittelt er an einen Heimatschussverkäufer, der ihm durch den Arm schießt.



Die Blindschleiche, die in dieser Nacht ihr Leben mit zwei Dritteln ihres Körpers bezahlte, brachten wir hinter den Rhododendron, in vorläufige ungewisse Sicherheit.