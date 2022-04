Der Offene Brief, der die zaudernde Haltung von Bundeskanzler Olaf Scholz in der Frage von Waffenlieferungen an der Ukraine unterstützt, vor einem Dritten Weltkrieg und einer Eskalationsspirale warnt und von 28 Intellektuellen wie Lars Eidinger und Svenja Flaßpöhler unterzeichnet wurde, hat im Netz für eine Kontroverse gesorgt.

Viele Nutzer auf Twitter und Instagram werfen den Unterzeichner Gutgläubigkeit und naiven Pazifismus vor, andere unterstützen die Initiative. Der Gag-Schreiber Peter Wittkamp äußerte sich kritisch und schrieb etwa unter Lars Eidingers Instagram-Post zum Offenen Brief: „Die Liste der Unterzeichner liest sich ein bisschen wie eine Party, auf die man auf keinen Fall gehen möchte.“ Der Schauspieler Hans Jochen Wagner kommentierte wiederum: „Ich verstehe die Sehnsucht. Aber die normative Kraft des Faktischen ist illusionslos.“

Der Offene Brief ist auf der Website von Emma erschienen.