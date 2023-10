„Chicago“-Premiere: Kosky und die Koskyetten – drei Drachen vom Musical-Grill

Die Entstehungsgeschichte des Musicals „Chicago“ kriegt man sehr schön erzählt in dem Film „All That Jazz“ von Bob Fosse. Die Uraufführungsproduktion 1975 in New York, wie man dort lernen kann, lief eher schleppend an. Erst ein Revival 1996 machte das Stück berühmt. Gastproduktionen in Berlin hatten auch da noch ihre liebe Müh’. Im Theater des Westens war „Chicago“ seinerzeit kaum je voll. Das mag der in Berlin hochverehrte Barrie Kosky als Herausforderung empfunden haben. Im Schiller-Theater läutet er jetzt die Ausweich-Ära der Komischen Oper mit „Chicago“ ein. Seine Inszenierung kommt etwas zäh in Gang. Fängt sich aber später. Zu spät?

Zwei verurteilte Mörderinnen organisieren ihre Gesangskarriere aus dem Knast heraus. Eigentlich eine originelle Geschichte. Vor allem geht es um die Beziehung der beiden zueinander. Sie sind beide etwas bitchy drauf. Die eine, Velma Kelly, ist das bewunderte, dann gestürzte Vorbild der anderen. Da die Strippen der Presse-Maschinerie von drinnen, aus der Zelle heraus gezogen werden, wirft das Stück Schlaglichter auf die Medienwelt. Die brachte schon in den 20er-Jahren wilde PR-Blasen zum Zerplatzen. Übrigens: Der berühmte Titel „Chicago“, gesungen von Frank Sinatra, ist viel älter. Er kommt in „Chicago“ selbst nicht vor.



Barrie Kosky preist in einer Lautsprecher-Ansage vorab ironisch jenen Sensationsjournalismus, der die Basis von Verlogenheit und Empörungsindustrie ist. „Danke schön!“, sagt Kosky. Der Saal lacht. Gekommen sind die Leute allerdings eher, weil die Aufführung sehr gut besetzt ist. Und, wie sich herausstellt, von vorne bis hinten superseriös gearbeitet. Wie so oft bei Kosky. Besonders, wenn er heiter wird.

„Chicago“-Premiere in Berlin: Katharine Mehrling als karrieregeile Roxie Hart

Katharine Mehrling ist eine ruchlos karrieregeile, dabei zuckersüß kieksende Roxie Hart. Wenn sie der Kontrahentin heuchlerisch ein geflötetes „Velma-Velma-Velma – Wunderbar“ um den Bart schmiert, sorgt sie für einen Höhepunkt des Abends. Ruth Brauer-Kvam als Velma Kelly ist vielleicht eine Spur zu clownesk. Macht aber, im schmalen Glitzer-Einreiher, ebenfalls formidable Figur. Am Ende passen die beiden perfekt zusammen. Andreja Schneider kriegt das Kunststück hin, die pfeiferauchende Mama Morton so androgyn anzulegen, als ob ein Mann eine Frau spiele, die ein Mann ist. Hohe Schule.

Flimmerige Gitternetze viel Glitzer-Hosenanzüge

Wie es daneben Jörn-Felix Alt in der Rolle des Anwalts gelingt, diesen drei Drachen vom Musical-Grill die Show zu stehlen, wäre einen zweiten Besuch wert. Hagen Matzeit als Klatschreporterin Mary Sunshine in drag ist perfekt interpretiert. Ivan Turšić, der verarschte Ehemann, sorgt als „Mister Cellophane“ für einen der wenigen Momente, der sich von der schematischen Charakterpolitik des Stücks entfernt. Bringt Tiefgang und Differenzierung. Der Rest ist Show. Und darin liegt natürlich ein bisschen auch das Problem.

Barrie Kosky nämlich, um dem feierlichen Anlass einer Hauseinweihung gerecht zu werden, hat sich für eine All-Glamour-Version des Werkes entschieden. Schon die flimmerigen Gitternetze, die als Bühnenbild von der Decke hängen, verwandeln das Stück in ein einziges Stroboskop-Spektakel (Licht: Olaf Freese). Bedeutet: beleuchtungsdynamische Dauererregung und ein Grund-Hype, ohne abzusetzen. Davon gibt’s gleich am Anfang eigentlich schon zu viel. Sodass es über eine Spielstrecke von drei Stunden ermüdet.

Adam Benzwi und das Orchester der Komischen Oper fremdeln mit dem Musical-Idiom kein bisschen. Alles scheint blütenweiß. Und doch fragt man sich, während man Einzelleistungen von vorne bis hinten bewundern muss: Was stimmt hier nicht? Warum sind wir nicht ganz so geflasht, beeindruckt oder mitgerissen, wie das eigentlich sein müsste. Antwort: Die ganze Aufführung ist einen Tick zu langsam. Eine Spur zu akribisch gearbeitet. Sie erstickt im Glanze, und kommt nicht vom Fleck.

Und dann auf Deutsch, muss das sein?! Warum, bitteschön, sollte ausgerechnet dieses sehr amerikanische Musical sogar noch in den Songs übersetzt werden? Aus „Razzle-dazzle“, großes Tamtam, wird in der alten Übersetzung von Erika Gesell bloß „Hokuspokus“. Altbackene Wendungen wie „Wir tanzen Jazz bis das Strumpfband kracht“ können das Alter der Version nicht verhehlen. „All That Jazz“ sollte man nicht zu „All der Jazz“ verdeutschen. Die Nebenbedeutung von „All dieser Mist“ bleibt völlig auf der Strecke.

„Chicago“-Premiere in Berlin: Am Ende wird das Ruder rumgerissen

Schließlich: Wenn man „Chicago“ derart als – medienkritisch aufgeplusterte – Glamour-Kanone abfeuert, sucht man nach echten Hits fast vergebens. Das Stück, musikalisch gesehen, scheint hier nicht gut genug. Außer „All That Jazz“ und dem (eigentlich köstlichen) „When You’re Good To Mama, Is Mama Good To You“ hat Komponist John Kander eher wenig zu bieten. Kein Vergleich mit seinem großen Meisterwerk „Cabaret“. Am Ende reißen Kosky und die Koskyetten das Ruder doch noch rum (Choreografie: Otto Pichler). Die beiden Glitzer-Hosenanzüge, in denen Velma und Roxie ihre Duo-Zukunft einläuten, sind große Klasse. Davor macht die Produktion sich selber das Leben schwer. Wär’s auf Englisch, wär’s einen Zacker schneller. Und besser.