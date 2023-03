Kraftwerk plant 2023 nur ein einziges Deutschland-Konzert Kraftwerk spielen in diesem Jahr nur ein einziges Konzert in Deutschland - entscheidend für die Wahl des Ortes war eine langjährige Verbundenheit mit Peter W... dpa

Karlsruhe/Düsseldorf -Die legendäre Elektropop-Band Kraftwerk wird am 12. August in Karlsruhe auftreten. Es sei das einzige Deutschland-Konzert der Düsseldorfer Band in diesem Jahr, teilte die Karlsruhe Marketing und Event GmbH am Montag in Karlsruhe mit.