Eines der bewegendsten Videos zeigt Ilay David, der über seinen Bruder Evyatar spricht, vier Jahre jünger als er. Am 7. Oktober ist er von der Hamas entführt worden. Er war auf dem Musik-Festival in der Negev-Wüste nicht weit von Gaza. Dort gab es viele Todesopfer, viele Entführungen. Ein Foto zeigt ihn lächelnd, mit einer großen lilafarbenen Hibiskus-Blüte hinterm Ohr. „Ich stelle mir vor, dass mein Bruder nicht mal gerannt ist“, sagt Ilay David in die Kamera. „Er ist einfach weitergelaufen, als die Kugeln an ihm vorbeiflogen, bis er endlich die Arme gehoben hat und sie ihn festgenommen haben.“ In Gedanken kommuniziere er unablässig mit dem Bruder. „Du hast es fast geschafft, bald bist du wieder zu Hause.“ Und dann richtet er einen Appell an alle, die dieses Video sehen: „Bringen Sie meinen Bruder nach Hause zurück.“

Evyatar David ist einer von 200 Menschen, darunter Kinder, Frauen, alte Menschen, die die Hamas entführt hat. Die Filmemacher Smadar Zamir und Eliran Peled haben darauf sofort reagiert, sie haben noch am Wochenende das Projekt #BringThemHomeNow initiiert, auf ihren Aufruf hin haben sich 40 Menschen gemeldet, deren Freunde oder Angehörige unter den Gekidnappten sind. Die Regisseure Ari Folman („Waltz with Bashir“) und Jasmine Kainy haben die Interviews geführt, viele weitere haben gefilmt, aufgenommen, geschnitten, übersetzt und so weiter. Es sind um die 50 und alle arbeiten ohne Bezahlung.

Manche Angehörige von israelischen Geiseln weinen, andere sind unheimlich gefasst

Die Webseite #BringThemHomeNow wird laufend aktualisiert. Es habe aber auch Situationen gegeben, in denen ein Film schon fertig war und dann die Leiche der Person gefunden wurde, sagt Yael Reuveny, eine israelische Filmemacherin, die in Berlin lebt und hier hilft, das Projekt bekannt zu machen. Denn die Filmaufnahmen richten sich vor allem an ein internationales Publikum, mit dem Wunsch, dass diese Menschen nicht vergessen werden.

Es gibt Videos, die eineinhalb bis drei Minuten lang sind, und welche, die 30 bis 60 Sekunden lang sind, und die jeder über Social Media verbreiten kann. Denn in den Medien ist es ziemlich still um die 200 Entführten, aber die Videos machen auf beklemmende Art und Weise deutlich, welche Schicksale sich hinter dieser Zahl verbergen, welche Menschen.



Da ist Omer Shem Tovs Mutter, die sagt, sie werde sein unordentliches Zimmer nicht aufräumen, bis ihr Sohn nach Hause kommt. Neta Heiman, sie hat selbst schon graues Haar, stellt sich vor, dass ihre 84 Jahre alte Mutter sich irgendwo im Gaza-Streifen um alle kümmert, weil das ihr Wesen sei. „Wenn man sie lässt“, sagt sie. Dann bricht sie in Tränen aus. Eine Mutter erzählt von ihrer Tochter Daphna, die in den Händen der Hamas ist, eine Zehntklässlerin. Man sieht das Foto eines schmalen Mädchens in einem weißen Sweatshirt. Die Mutter wirkt unheimlich gefasst. „Kurz nach zwei bekam ich einen Anruf von meiner Schwester, Daphna sei gekidnappt worden.“ Ein Anruf, ein Satz, der alles verändert hat.