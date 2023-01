Krise als Häppchen: Was Bücher über das Jahr 1923 für das Jahr 2023 prophezeien

In den Buchhandlungen stapeln sich die Werke, die das Krisenjahr 1923 zum Thema haben. Und lassen an ein dunkles 2023 denken. Alberne Zahlenmystik? Oder mehr?

Die Weimarer Republik hatte schon mancher Herausforderung getrotzt, als die Angriffe plötzlich von allen Seiten kamen: Im Westen besetzten französische und belgische Truppen das Ruhrgebiet, im Osten probten Kommunisten den Aufstand, im Süden unternahmen Rechtsextremisten um Adolf Hitler einen Putschversuch und über allem schwebte eine galoppierende Inflation.

Das war 1923, und wenn dieses so ereignisreiche Krisenjahr sich nun zum 100. Mal jährt, stehen die Verlage längst bereit: Rund ein Dutzend Bücher liegen schon oder demnächst in den Auslagen der Buchhandlungen – und die besagte Jahreszahl prangt in allen Formen und Farben auf ihren Umschlägen.

„Jahreszahlen-Bücher“, wie sie der Historiker Caspar Hirschi nennt, sind keine völlig neue Idee, aber schwer in Mode. Komplexe Geschichte als verdaulicher Happen, als Jahresscheibchen – das macht sich gut auf dem Nacht- und Gabentisch, in der Bahn und im Bücherregal. „Wer über ein einzelnes Jahr schreibt, befreit sich und seine Leser von der Last, des Langen und Breiten erklären zu müssen, wie es zu den erzählten Ereignissen kam“, meint Hirschi.

Mal geht es bei diesem Genre um eine Art Jahresüberblick wie bei „1913“ (Florian Illies) oder „1517“ (Heinz Schilling), mal um Spezialaspekte wie bei „1812“ (Adam Zamoyski), nicht selten um die Verkündung einer historischen Zäsur, die die moderne Welt einläutete – wie „1492“ (Felipe Fernández-Armesto), den „Sommer 1927“ (Bill Bryson) oder „1977“ (Philipp Sarasin). Interessanterweise hatten die meisten dieser Titel gerade kein Jubiläum zum Anlass.

Das ist diesmal anders, und so tritt das Phänomen für das Jahr 1923 geballt wie selten auf, auch wenn viele Titel nicht ganz so puristisch daherkommen wie klassische „Jahreszahlen-Bücher“ und der „1923“ nicht selten noch Worte wie „Deutschland“ hinzugefügt werden. Zudem gibt es durchaus einen gewissen Facettenreichtum: Es geht natürlich um die große Politik, aber auch um einzelne Aspekte wie die Inflation (Frank Stocker) oder das „linksrepublikanische Projekt“ in Sachsen (Karl Heinrich Pohl) und nicht zuletzt um eine unterhaltsame, kaleidoskopartige Schau auf ein aufregendes Jahr (Christian Bommarius, Peter Süß).

Zuletzt widmete sich eine derartige Vielzahl nahezu parallel zu einem Themenfeld erscheinender Bücher vermutlich der Novemberrevolution 1918, als diese sich zum hundertsten Mal jährte. Damals hießen die Bücher allerdings selten „1918“, sondern etwa „Die letzte Nacht der Monarchie“, „Kaisersturz“ und „Lob der Revolution“. Im letztgenannten Werk steht dabei der Satz, „natürlich“ müsse eine Neubewertung der Novemberrevolution „im Herbst 2018 erscheinen, nicht ein Jahr zuvor und nicht ein Jahr später“. Die Annahme, dass die Zufälligkeit eines zeitlichen Abstands als Anlass für eine Veröffentlichung ausreicht und diese sogar nötig macht, musste hier nicht weiter begründet werden. Sie wurde einfach vorausgesetzt.

Diese Logik eines immanenten Sinns zeitlicher Zufälligkeit dürfte auch hinter dem derzeitigen Wust an „1923“-Büchern stecken: Von Mauerfall bis Kriegsende sind Jahrestage nicht nur auf dem Buchmarkt eine willkommene Gelegenheit, sich mit vergangenen Ereignissen zu befassen. Da ist es wieder, das historische Häppchen als Verkaufsargument.

Und doch scheint im Hintergrund dieses Mal noch etwas anderes mitzuschwingen, die Idee einer Parallelisierung mit der Gegenwart. „Was erzählt die traumatische Erfahrung des Jahres 1923 über uns?“, fragt etwa der Ullstein-Verlag halb rhetorisch in seiner Bewerbung des Buches „1923. Ein deutsches Trauma“ von Mark Jones. Und über das – die Jahreszahl nur im Untertitel führende – Werk „Totentanz. 1923 und die Folgen“ von Jutta Hoffritz heißt es beim zuständigen Verlag HarperCollins, das Buch behandele „eine Zeit, in der Deutschlands Zukunft auf des Messers Schneide stand – und die unserer heutigen mehr gleicht, als uns lieb ist.“ Für den Beck-Verlag wiederum erzählt Volker Ullrich, der Autor des dort erscheinenden Werkes „Deutschland 1923“, die Geschichte „dieses Jahrs am Abgrund, das in manchem auf fatale Weise an die heutige Gegenwart erinnert“.

Tatsächlich knüpfen die Verlage, die ihre Bücher mit einigem Vorlauf planen, mit ihrer Publikationsoffensive an einen allgemeinen Trend an, der spätestens mit dem Erfolg der Fernsehserie „Babylon Berlin“ virulent ist. Schon 2019 machte Volker Kutscher, auf dessen Kriminalromanen diese Produktion basiert, in einem Spiegel-Essay die „Wiederauferstehung“ der 1920er-Jahre aus und erklärte das große Interesse mit einem „gewissen Grusel“, immerhin habe diese Dekade verheißungsvoll begonnen, ehe sie so tragisch endete.

Daneben sah Kutscher am Vorabend des Jahres 2020 aber eben auch die scheinbaren Ähnlichkeiten zwischen „alten“ und „neuen“ Zwanzigern als Grund für die verbreitete Faszination: „Das Erstarken der extremen Rechten, die seit Jahren schwelende und längst nicht überwundene Wirtschaftskrise, die Unberechenbarkeit, was die Zukunft wohl bringen mag – das alles scheint schon einmal da gewesen zu sein.“

Ohne dass die Verlage es ahnen (und vielleicht auch hoffen) konnten, wird dieser Anschein der Wiederholung von aktuellen Ereignissen und Entwicklungen noch befeuert. Die Inflation ist als Schlagwort wieder omnipräsent und zuletzt flogen Putschpläne rechtsextremer Kreise auf – die vielerorts schnell als Werk einer lächerlichen Rentnertruppe verharmlost wurden. „Wer das gestrige Einschreiten gegen rechtsextreme Umsturzpläne skurriler Gestalten für übertrieben hält, sei daran erinnert, wie schnell aus bekloppten Plänen Realität werden kann“, schrieb der FDP-Fraktionsvize Konstantin Kuhle kurz darauf – und verwies auf das im September erschienene Buch „Deutschland 1923“ von Volker Ullrich, in dem auch der Hitler-Putsch vom November 1923 als „grotesk und dilettantisch“ beschrieben werde.

Zum Weiterlesen: 5 Bücher über das Jahr 1923 Peter Süß: 1923 Endstation. Alles einsteigen! Berenberg, Berlin 2022. 240 S., 26 Euro

Mark Jones: 1923: Ein deutsches Trauma. Propyläen, Berlin 2022. 384 S., 26 Euro

Volker Ullrich: Deutschland 1923. Das Jahr am Abgrund. C.H. Beck, München 2022. 441 S., 28 Euro

Karl Heinrich Pohl: Sachsen 1923. Das linksrepublikanische Projekt – eine vertane Chance für die Weimarer Demokratie? Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2022. 307 S., 45 Euro

Ralf Georg Reuth: 1923 – Kampf um die Republik. Piper, München, erscheint am 26.1.2023. 368 S., 28 Euro

Damit ist eine weitere Dimension angesprochen, die bei der ungewöhnlichen Masse an „1923“-Büchern mitschwingt: der Blick in die Zukunft. Das „Jahr am Abgrund“ (Volker Ullrich) wird ja erst dadurch interessant, dass die Krise letztlich nicht überwunden wurde, dass der lächerliche Putschist Hitler sich zum gar nicht mehr so lächerlichen Totengräber der Republik aufschwingen konnte. „Der Umgang mit den Krisen von 1923 deutet bereits auf das Ende von 1933 hin“, heißt es etwa in der Verlagsankündigung zum Buch „Rettung der Republik? Deutschland im Krisenjahr 1923“ von Peter Reichel.

Da ist es nur noch ein kleiner Schritt zur Untergangsprophetie – denn folgen einer Epoche, die dem Jahr 1923 so sehr ähnelt, dann nicht automatisch noch dunklere Zeiten?

Natürlich nicht. Denn abgesehen von der Irrationalität einer Zahlenmystik, die eine Wiederholung von Geschichte im Rhythmus von hundert Jahren impliziert (dann müssten sich ja auch Ähnlichkeiten zu 1823 und 1723 finden lassen), ist das mit den Parallelen ohnehin so eine Sache: „Die griechische Wirtschaft ist am Ende. In Libyen, Syrien und Ägypten ist es zu revolutionsartigen Aufständen gekommen“, beginnt der Altertumswissenschaftler Eric Cline ein 2014 veröffentlichtes Buch, das aber, wie er dann verrät, keinesfalls „Schlagzeilen aus den aktuellen Nachrichten“ behandelt, sondern den Titel „1177 v. Chr. Der erste Untergang der Zivilisation“ trägt. Noch so ein Jahreszahlen-Buch, das zeigt: Historische Ähnlichkeiten findet man überall, wenn man sie nur sucht.

Wer genauer hinschaut, erkennt zudem die deutlichen Unterschiede zur Welt vor hundert Jahren. So „weit entfernt wie das Mittelalter“ sei manches an den Zwanzigern, schrieb Romanautor Kutscher im besagten Essay und verwies etwa auf das „unbeschreibliche Elend der armen Leute“. Auch der Zeitgeschichtler Ulrich Herbert hat sich kürzlich in einem Vortrag noch einmal gegen allzu schlichte Parallelisierung gewandt: Wenn man sich vergegenwärtige, dass gegen Ende der Weimarer Republik zeitweise fast jeder zweite Familienernährer arbeitslos gewesen sei, „dann sind das Zahlen, die uns selbst bei großer Angst vor 17 Grad im Wohnzimmer nicht erreichen werden“.

Herbert sagt aber auch: „Historiker sind schlechte Zukunftsdeuter.“ Und so sollte man den Erkenntnisgewinn für das Jahr 2023, der sich aus der Rückschau auf 1923 ergibt, nicht zu hoch hängen – in keine Richtung. Vielleicht wird alles besser, vielleicht aber auch schlechter und was sich dann daraus ergibt, ist noch einmal eine andere Frage.

Das gilt nicht zuletzt auch, weil Jubiläen und der publizistische Diskurs darum die Gegenwart durchaus beeinflussen können: Wer die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel im Jahr 2014 fragte, ob sich der Westen angesichts der Krim-Annexion durch Russland nicht zu nachgiebig verhalte, bekam häufig eine Lektion in Geschichte erteilt. Auch unter Verweis auf das Buch „Die Schlafwandler“ von Christopher Clark, das auf Deutsch kurz vor dem 100. Jubiläum des Ausbruchs des Ersten Weltkriegs erschienen war, betonte Merkel dann, wie wichtig offene Kanäle und Dialogbereitschaft seien.

Inzwischen darf man sich fragen, ob die Welt heute anders aussähe, hätte damals ein anderer Jahrestag die Lektüre Merkels geprägt. Zum Beispiel dem der Münchener Konferenz von 1938, die von der sich später als irrig entpuppenden Annahme geprägt war, man könne Hitler mit Entgegenkommen besänftigen – jenem Hitler, der 1923 noch oftmals als lächerliche Figur galt. Ob FDP-Politiker Konstantin Kuhle mit seinem Rückgriff auf die Vergangenheit treffsicherer war als Angela Merkel, werden wir erst im Nachhinein wissen – irgendwann nach 2023.