Wenn ein neuer Film von Luc Besson in die Kinos kommt, glaubt man mittlerweile zu wissen, was einen erwartet: visuell beeindruckende Unterhaltung mit den für Besson typischen dynamischen Actionszenen, nicht besonders tief gezeichnete Außenseiterfiguren in Extremsituationen und Storys, die mal ans Kitschige und mal ans Alberne grenzen.

Wie schon bei „Anna“ (2019), „Valerian“ (2017), „Lucy“ (2014) oder „Malavita“ (2013) kann die Kritik auch bei „DogMan“ schreiben, dass Besson wesentlich besser darin ist, Auge und Ohr mit einer schicken Inszenierung zu erfreuen als eine plausible Geschichte mit stimmiger Dramaturgie und Tonalität zu erzählen. Und natürlich kann man wieder schreiben, dass mit „Léon – der Profi“ (1994) eh der Höhepunkt im Schaffen des französischen Regisseurs erreicht war und danach nichts Vergleichbares mehr kam.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Flucht aus dem Elend

Man kann es allerdings auch anders sehen und „DogMan“ als faszinierende Mixtur aus Drama, Thriller, Komödie und Fantasy betrachten, die es so noch nicht gab. Die Story ist ziemlich speziell: Douglas Munrow (gespielt von Caleb Landry Jones) wird nachts in seinem Lastwagen von der Polizei angehalten. Er trägt eine blonde Perücke, Make-up, ein trägerloses Kleid und zieht lasziv an einer Zigarette, als man ihn des mehrfachen Mordes beschuldigt.

Auf der Ladefläche des Lastwagens befindet sich ein Rudel unterschiedlichster Hunde, das der „Dogman“ in die Freiheit entlässt, bevor er sich von den Polizisten ins Gefängnis bringen lässt. Dort befragt ihn die Psychologin Evelyn (Jojo T. Gibbs), und tatsächlich öffnet sich der unzugänglich wirkende Douglas und erzählt ihr die verstörende Geschichte seines Lebens: Wir erfahren von einer bedrückenden Kindheit mit einem gewalttätigen Vater (Clemens Schick), einer passiven Mutter und einem älteren Bruder, der dem Vater nacheifert und ebenfalls Geld mit Hundekämpfen verdienen will.

Dazu werden die Tiere in einem Zwinger gehalten und so schlecht ernährt, dass sie aggressiv werden. Der kleine Douglas (Lincoln Powell) füttert die Hunde heimlich, sagt dem Vater auf dessen Nachfrage, dass er sie mehr liebt als ihn, und wird daraufhin dauerhaft in den Zwinger gesperrt. Die einzige Zuwendung, die der Junge ab jetzt erhält, erhält er von den Hunden. Die einzige Unterhaltung und Bildung findet er in einer Reihe von Frauenzeitschriften, die in einem Verschlag beim Zwinger lagern. Schließlich flüchtet die schwangere Mutter aus dem Elend, lässt ihrem Sohn aber beim Abschied am Zwingergitter noch ein paar Konserven da.

Die Magie einer Kunstfigur

Ja, dieses Szenario wirkt überspannt und das Verhalten der Mutter ist schwer vorstellbar. Und sicher kann man diesen Part der Geschichte auch als „Misery Porn“ bezeichnen. Aber hier geht es um die Erzählung eines traumatisierten Mannes, die keinesfalls eine objektive, sondern eine gefühlte Wahrheit wiedergeben könnte. Wer seine seelischen Verletzungen und tiefgehenden Prägungen anderen vermitteln will, greift manchmal zu drastischen Schilderungen, vielleicht auch zu Übertreibungen.

Schließlich haben wir schon zu oft von alkoholkranken, gewalttätigen Vätern und wehrlosen Müttern gehört, um uns damit noch einen Menschen wie Douglas Munrow erklären zu können: ein Mensch, der Liebe nur bei Hunden sucht und findet. Ein Mensch, der kein festes Ich zu haben scheint und deswegen in Rollen schlüpft. Ein Mensch, der spricht, als ginge ihn all das nichts an, hinter dessen Lächeln aber ein tiefer Schmerz spürbar wird.

Caleb Landry Jones, der 2021 für seine Darstellung des Amokläufers „Nitram“ in Cannes als bester Schauspieler ausgezeichnet wurde, spielt diesen (Anti-)Helden derart intensiv, dass man sich seiner Aura nicht entziehen kann. Ein Jahr lang bereitete sich der 33-Jährige gemeinsam mit Besson akribisch auf die komplexe Rolle vor.

Als Douglas in einem Nachtclub „No, je ne regrette rien“ von Edith Piaf in voller Länge performt, ist man als Zuschauer der Magie dieser Kunstfigur in einer Kunstfigur längst verfallen, umso mehr, da Douglas durch eine Schussverletzung quasi gelähmt und auf Beinprothese und Rollstuhl angewiesen ist. Im Nachtclub performt er aber stehend und unter großen Schmerzen – ein Bild des Künstlers, das ähnlich eindrucksvoll ist wie der Glockengießer in Tarkowski „Andrej Rubljow“.

Die zum Himmel schreiende Einsamkeit der menschlichen Existenz

Im tonalen Kontrast dazu stehen heitere Szenen, in denen die Hunde, mit denen Douglas in einem verlassenen Schulgebäude lebt, für ihren Freund und Meister Einbrüche begehen oder sich mit einer Gang anlegen. Neben Caleb Landry Jones sind die Hunde der zweite Star des Films und Hundetrainerinnen wie Mathilde de Cagny verdienen für ihre beeindruckende Arbeit Applaus.

Die Leichtigkeit, mit der diese Szenen inszeniert sind, scheint sich mit der Schwere anderer Passagen zu beißen, passt aber wunderbar zu den fantasievoll ausgeschmückten Exkursen eines Menschen, der durch schwere Traumata seine Identität in einer selbst fantasierten Welt erschaffen und behaupten muss.

Man kann dem Film vorwerfen, dass er in seiner sprunghaften Struktur Themen eher anreißt, als vertieft, dass die Actionsequenzen am Ende etwas pflichtschuldig wirken und dass der Eindruck entstehen könnte, Menschen würden queer, weil sie schwere Traumata erlitten haben. Man kann aber auch sagen, dass es einem Unterhaltungsfilm mit Genre-Versatzstücken selten gelungen ist, so viel leicht verstörte Empathie für einen seelisch wie körperlich versehrten Menschen zu erzeugen, der sich aus gutem Grund nicht als „Mann“ identifizieren will, der aber der mit dieser Geschlechterrolle verknüpften Gewalt dennoch nicht entkommt. Ein Film, der eher gefühlt als gedacht werden will und der sicher mehr als eine Les- oder Gefühlsart unterstützt.

Produziert wurde „DogMan“ wie alle Besson-Filme seit „The Lady“ (2011) von der mit Besson verheirateten Filmproduzentin Virginie Besson-Silla. Die Filmmusik stammt von Éric Serra, der bereits den Score für „Nikita“, „Im Rausch der Tiefe“, „Léon – der Profi“, „Das fünfte Element“ und „Lucy“ komponiert hat. Zum Soundtrack des Films gehören so unterschiedliche Stücke wie „La Grange“ von ZZ Top, „Sweet Dreams“ von den Eurythmics, „So what“ von Miles Davis oder „Autumn Star“ vom queeren New Yorker Duo Sateen.

Auch darin spiegelt sich die Vielstimmigkeit des Films wider, der aber letztlich ein typisches Besson-Thema zum Kern hat: die zum Himmel schreiende Einsamkeit der menschlichen Existenz. Aber immerhin gibt es in dieser Welt Hunde, und wunderschöne Filme, die auch und gerade für Menschen sehenswert sind, die sagen: „I don’t watch the movie if the dog dies.“

Haben Sie Feedback? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de