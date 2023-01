Kritiker-Preis: „Everything Everywhere All at Once“ räumt ab „Everything Everywhere All at Once“ war der große Gewinner bei der Verleihung der Critics Choice Awards. Insgesamt fünf Trophäen gingen an die Science-Fictio... dpa

Die Darsteller und die Crew von «Everything Everywhere All at Once» feiern die fünf Auszeichnungen bei den Critics Choice Awards. Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

Los Angeles -Mit gleich fünf Auszeichnungen ist die Science-Fiction-Komödie „Everything Everywhere All at Once“ zum großen Gewinner bei den 28. Critics Choice Awards avanciert. Der Kritikerverband Critics Choice Association (CCA) bedachte die US-Produktion am Sonntagabend (Ortszeit) in Los Angeles unter anderem mit Preisen für den besten Film, das beste Originaldrehbuch und den besten Schnitt. Außerdem wurden das Duo Dan Kwan und Daniel Scheinert für die beste Regie sowie Ke Huy Quan als bester Nebendarsteller ausgezeichnet.