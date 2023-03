Krumbiegel: Wir kommen nicht immer auf einen Nenner Sie singen, sie streiten - und feiern sich jetzt selbst: „Die Prinzen“ gehen auf Jubiläumstour durch Deutschland. Ihren Erfolg haben sie einer Frau zu verdan... dpa

ARCHIV - «Auch wir haben uns in den letzten Jahrzehnten in unterschiedliche Richtungen entwickelt», sagt Prinzen-Frontmann Sebastian Krumbiegel kurz vor dem diesjährigen Tourstart im Interview der Deutschen Presse-Agentur. Sebastian Willnow/dpa

Leipzig (dpa) -Obwohl sie sich nicht immer bei allem einig sind, wollen sich „Die Prinzen“ feiern. „Auch wir haben uns in den letzten Jahrzehnten in unterschiedliche Richtungen entwickelt“, sagte Prinzen-Frontmann Sebastian Krumbiegel (56) kurz vor dem diesjährigen Tourstart der Deutschen Presse-Agentur. Schon vor der Pandemie habe es Themen gegeben, bei denen die Band-Mitglieder nicht einer Meinung gewesen seien. „Normalerweise haben wir dann immer darüber geredet, aber das ging während der Pandemie nicht so richtig“, sagte der gebürtige Leipziger. Prioritäten im Leben änderten sich. „Aber das kennt doch jeder, oder? Dieses Musketier-Ding vom Anfang ändert sich halt mit der Zeit.“