„Ku'damm 56“ als Bestes Musical ausgezeichnet

Hamburg/Berlin -Das Musical „Ku'damm 56“ ist ein Publikumshit und hat nun auch einen wichtigen Branchenpreis gewonnen. Die Deutsche Musical Akademie zeichnete es am Montagabend im Hamburger Schmidt's Tivoli als Bestes Musical aus. Das Musiktheaterstück, das im Stage Theater des Westens in Berlin zu sehen ist, basiert auf der gleichnamigen ZDF-Saga. In der Geschichte geht es um eine Tanzschule am Berliner Kurfürstendamm und die Frauen der Schöllack-Familie. Die Drehbuchautorin Annette Hess schuf die Bühnenversion der Serie gemeinsam mit Peter Plate und Ulf Leo Sommer, die für die Musik von Rosenstolz bekannt sind. Das Musical wurde in Hamburg auch in den Kategorien Beste Komposition, Beste Darstellerin in einer Hauptrolle (Katja Uhlig) und Bester Darsteller in einer Nebenrolle (David Nádvornik) ausgezeichnet.