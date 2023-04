„Ku'damm 56“-Musical in München, Frankfurt und dann Berlin „Ku'damm 56“, das Musical nach der populären ZDF-Serie, gastiert Ende des Jahres in München und Frankfurt am Main und kehrt Anfang 2024 wieder an seinen Heim... dpa

ARCHIV - Hauptdarsteller David Jakobs steht mit seine Kolleginnen und Kollegen auf der Bühne. Annette Riedl/dpa/Archiv

Berlin/München/Frankfurt -„Ku'damm 56“, das Musical nach der populären ZDF-Serie, gastiert Ende des Jahres in München und Frankfurt am Main und kehrt Anfang 2024 wieder an seinen Heimatort Berlin zurück. In Berlin hatte das Musical seit seiner Premiere im November 2021 rund 300 000 Besucherinnen und Besucher in 497 Vorstellungen, wie Ufa Fiction am Donnerstag in Potsdam mitteilte. „Produziert wurde das Musical - mit Genehmigung des ZDF - von BMG in Zusammenarbeit mit Ufa Fiction unter dem Dach der Bertelsmann Content Alliance“, hieß es zur Erläuterung. Beim Deutschen Musical Theater Preis holte das Musical vier wichtige Auszeichnungen.