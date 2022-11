Kubanischer Musiker Pablo Milanés gestorben Er hat mehr als 40 Platten veröffentlicht und blieb bis zuletzt musikalisch aktiv. Mit der „Nueva Trova“ schrieb Pablo Milanés Musikgeschichte. dpa

ARCHIV - Pablo Milanés ist tot. Der kubanische Musiker starb mit 79 Jahren. Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

Madrid -Der legendäre kubanische Liedermacher und Sänger Pablo Milanés ist tot. Er starb am Dienstag im Alter von 79 Jahren in Madrid, wie die Agentur des Künstlers auf Instagram und die kubanische Regierung in Havanna mitteilten.