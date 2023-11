Was für ein bemerkenswertes, was für ein schönes Zeichen der Hoffnung! In diesen miesen Zeiten. Ein Abend voller Kultur in Kreuzberg, organisiert gemeinsam von einer Israelin, einem Libanesen und einer Iranerin. Und was für ein Programm sie aufgefahren haben für die 77. Episode der Reihe „Framed“, die stets auf Kunst, Musik und Freunde (art, music, friends) setzt.



Die Musik kommt diesmal vom Golnar Trio rund um die in Teheran zur Zeit des Ersten Golfkriegs geborene Sängerin, Komponistin und Poetin Golnar Shahyar. Zu ihren Ikonen zählen die Laurel-Canyon-Singer-Songwriterin Joni Mitchell, aber auch die malische Wassoulou-Musikerin und Grammy-Preisträgerin Oumou Sangaré, die im Sommer erst auch bei der Wiedereröffnung des Hauses der Kulturen der Welt (HKW) in Berlin einen fulminanten Auftritt hinlegte.

Die persönliche und politische Dringlichkeit von Sangaré spürt man auch bei Golnar Shahyars Performance. Etwa wenn sie im Spoken-Word-Stück „This is not my voice & Tell my mother she has no daughter anymore“ von ihrer wunderschönen Schwester erzählt, die nicht sein konnte, wer sie war, nicht lieben durfte, wen sie wollte.



Shahyar, kürzlich mit ihrer Platte „Tear Drop“ bei den German Jazz Awards für die beste internationale Debüt-Platte nominiert, setzt bei besagtem Stück nahezu soft ein und rastet dann in ihrer Performance vor lauter Wut zunehmend aus. „Enough is enough“, schreit sie: Genug ist genug! Das lässt einen nicht kalt.

Max Renneisens Ölgemälde „Humboldt Penguin III“ Max Renneisen

Bei „Framed 77“ – am Donnerstagabend um 19.30 Uhr im Morphine Raum – performt Golnar Shayar, die Pianoforte, Synthesizer, Gitarre und allerlei Elektronik zu bedienen weiß, zusammen mit dem Gitarristen Mahan Mirarab und dem Powerhouse-Percussionisten Amir Wahba. Gespannt sein darf man sicher, wie die Performance in Interaktion tritt mit den ausgestellten Kunstwerken von Max und Katharina Renneisen.

Dem Maler Max Renneisen geht es auf kleineren Papierarbeiten wie auch auf großen Ölgemälden, die an die Alten Meister erinnern, um einen modernen Blick auf die Verbindung von Mensch und Natur. Die Fotografin Katharina Renneisen wiederum, die in erster Linie mit Mittel- und Großformatkameras arbeitet, setzt auf historische und alternative Techniken. So koloriert sie ihre Silbergelatine-Abzüge mit Ölfarbe.



Und ziemlich sicher wird man die bildnerischen Arbeiten der Renneisens noch mal anders betrachten, nachdem man dem Golnar Trio gelauscht hat an diesem Donnerstagabend in Kreuzberg.



Framed #77. Morphine Raum, Köpenicker Straße 147, Hinterhof, 1. Etage, Donnerstag, 2. November, 19.30 Uhr, Tickets 25 Euro, Details auf framed.berlin/events/golnar-trio/