Kulturpass soll nach Pandemie Zugang zur Kultur erleichtern Mit dem neuen Kulturpass für zunächst nur 18-Jährige wollen Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) und Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) „ein... dpa

Claudia Roth (Bündnis 90/Die Grünen), Staatsministerin für Kultur, spricht beim Bundesparteitag. Kay Nietfeld/dpa/Archiv

Berlin -Mit dem neuen Kulturpass für zunächst nur 18-Jährige wollen Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) und Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) „eine Innovation in Deutschland in der Kulturpolitik voranbringen“. Es gehe darum, „junge Menschen mehr an das kulturelle Leben heranzubringen und die Hürden zu reduzieren“, sagte Lindner am Freitag in Berlin. Der Haushalt sieht dafür 100 Millionen Euro vor.