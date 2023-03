Kultursenator Klaus Lederer benennt Volksbühne nach Altkanzler Helmut Kohl

Die Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz heißt künftig Helmut-Kohl-Bühne am Rosa-Luxemburg-Platz.

Zu Ehren des Altkanzlers von der CDU: Die Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz wird künftig Helmut-Kohl-Bühne am Rosa-Luxemburg-Platz heißen. Das teilte die Berliner Senatsverwaltung für Kultur nach Mitternacht mit. Dies ist wohl der letzte Überraschungscoup von Kultursenator Klaus Lederer, dessen Partei Die Linke nicht mehr Teil der Regierungskoalition sein wird.

„Die Initiative für eine stärkere Ehrung des Altkanzlers Dr. Helmut Kohl in unserer Stadt hat mich sofort begeistert. Während ich den Schlossplatz für ungeeignet halte, weil dieser Name für mich untrennbar mit unserem schönen neuen Berliner Stadtschloss verbunden ist, habe ich mir intensiv Gedanken über eine angemessene Würdigung des früheren Bundeskanzlers gemacht. Ich freue mich sehr, dass wir heute eine Umbenennung vollziehen und das Berliner Theaterpublikum künftig in der Helmut-Kohl-Bühne am Rosa-Luxemburg-Platz begrüßen dürfen“, so Lederer.

Geplant ist in Verbindung mit der Umbenennung auch eine Neujustierung des künstlerischen Programms der Bühne, über deren konkrete Ausgestaltung die Intendanz in Kürze informieren wird. Zur Verbesserung der kulinarischen Angebote wird die Kantine der Kohl-Bühne zudem allwöchentlich den Saumagen-Mittwoch anbieten.

Gerüchte über Parteispenden wollte Lederer nicht kommentieren

Der Kultursenator verspricht sich von der Maßnahme auch eine größere Attraktivität der Berliner Mitte. Rund um den Rosa-Luxemburg-Platz könnten blühende Landschaften entstehen, so Lederer. Die Berliner Zeitung erfuhr aus gut informierten Kreisen, dass damit unter anderem die Schaffung von 500 Parkplätzen gemeint ist, die die Anreise aus den West-Bezirken erleichtern sollen. Für Limousinen der Marken Mercedes Benz und BMW soll es besonders große Parkflächen geben.

Gerüchte über Parteispenden, die ihn zu der Umbenennung veranlasst hätten, wollte Lederer nicht kommentieren: „Ich habe mein Ehrenwort gegeben, keine Namen zu nennen.“

