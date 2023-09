Slasher-Horror von Constanza Macras in der Volksbühne

Das Subgenre des Horrorkinos sind sogenannte Slasherfilme, in denen Teenager sich mit Monstern und anderen fiesen Wesen abplagen müssen, ohne dass sie Hilfe von ihren Eltern erwarten dürfen. Es ist nicht ausgemacht, für wen die Identifikation entsetzlicher ist: für Teenager oder deren Eltern. Die argentinische Choreografin Constanza Macras setzt mit „The Vistors“ die Zusammenarbeit zwischen ihrer DorkyPark-Compagnie und vielen der jungen südafrikanischen Darsteller aus ihrer erfolgreichen Show „Hillbrowfication“ von 2018 fort und gastiert nun damit an der Volksbühne.

„The Visitors“ von Constanza Macras gastieren in der Volksbühne Manuel Osterholt

Die Motive des Genres bieten Gelegenheit für überraschend humorvolle Assoziationen und die typisch nichtlineare Erzählweise von Macras. Andererseits rekurrieren sie sehr konkret auf ein Generationstrauma, das mit Verwaisung und Trennung zu tun hat: die Apartheid in Südafrika mit ihrer, laut Ankündigung „staatlich orchestrierten Zerstörung der Familienstrukturen“. Macras revolutionäres Theater macht Mut und gute Laune bei der Selbstermächtigung im Kampf gegen die Biester der Unterdrückung und Diskriminierung. Diese Energie ist legendär ansteckend und zieht eine Spur der Solidarität hinter sich her. Ulrich Seidler

The Visitors 22., 23., 24. Sept. in der Volksbühne, Karten und Informationen unter Tel.: 24065777 oder www.volksbuehne.berlin

Performance nach einem Tokarczuk-Roman in der Zionskirche

Der Roman „Letzte Geschichten“ der Literaturnobelpreisträgerin Olga Tokarczuk handelt von drei Frauen: Parka, ihrer Tochter Ida und deren Tochter Maja. Großmutter, Mutter und Enkelin stehen alle an einem krisenhaften Wendepunkt in ihrem Leben, der mit dem Tod zu tun hat. Tokarczuk führt ihre Erfahrungen mit dem fernen Tod des fremden Anderen, dem nahen Tod des geliebten Partners und dem eigenen Tod in einer Art Todesfuge für drei Stimmen zusammen.

Die zwischen Polen und Deutschland pendelnde Theatermacherin Elzbieta Bednarska verwandelt den strukturell aufregenden und emotional packenden Roman nicht etwa in ein Stück, sondern in eine „performative Reise“, wie es heißt. Was machen der Tod, die Todesnachricht, diese Grenzüberschreitung von der Existenz zum Nicht-Mehr mit uns, den Lebenden, den Verwandten? Bednarska sieht darin die tief verdrängte Frage nach dem Sinn des Lebens. Der bestehe nicht im Überleben, sondern in einer zu erlernenden Kunst des Sterbens. Und sie zitiert aus Tokarczuks Roman: „Wie können Menschen sich selbst beobachten? Wer in ihnen schaut, und auf wen? Was ist wirklich das, was sich ,ich‘ nennt, das Schauende oder das Beobachtete?“

Frau in Nöten: Anna von Schrottenberg in der Inszenierung Petra Korink

In der Inszenierung führt sie verschiedene Künste in einem körperlichen, stimmlichen, musikalisch und philosophisch forschenden Ansatz zusammen. Schauspiel, Musik, Gesang und Bewegung korrespondieren außerdem mit der Architektur der Zionskirche, diesem Licht- und Klangkörper. Cornelia Geißler



Das reine Land. Regie: Elzbieta Bednarska, Schauspiel/Gesang: Anna von Schrottenberg. Premiere am Freitag, 22. 9., 20 Uhr. Weitere Vorstellungen: 23., 29. und 30. 9. Zionskirche

Konzert: James Blake im UFO im Velodrom

James Blake hat seinen ganz eigenen Sound (geschult am klassischen Klavier, aber zudem ausgerüstet mit Electro-DJ-Skills und Diplom von der Londoner Top-Uni Goldsmiths) in die Klang-DNA der Zehnerjahre eingeschrieben wie kein zweiter; so sehr, dass auch die anderen großen Sound-Trendsetter derzeit (Beyoncé, Frank Ocean, Bon Iver, Kanye West) alle Rat bei ihm suchten und ihn zu sich ins Studio luden.

Wenn man ihn fragt, ob er nun, da die halbe Musikwelt Ideen bei ihm zockt, Angst hat, sich neu erfinden zu müssen, um einmalig zu bleiben, bringt er einen Vergleich mit Billie Eilish: „Das Radio klingt zurzeit nach Billie Eilish“, sagt er. „So viele Sängerinnen haben diese trockenen, sanften, sehr weit nach vorne gestellten Vocals vor elektronischer Produktion. Viele machen dieses Billie-Eilish-Ding. Aber ehrlich gesagt: niemand so gut wie sie. Wenn man Billie Eilish hören will, hört man am besten Billie Eilish.“ Soll im Umkehrschluss wohl heißen: Wenn man Blake will, hört man immer noch am besten Blake – und nicht die Epigonen. Touché! Und mit seiner frischgepressten neuen Platte „Playing Robots into Heaven“ landet Blake praktischerweise dieses Wochenende im UFO im Velodrom. Nicht verpassen! Stefan Hochgesand



UFO im Velodrom Paul-Heyse-Straße 26, Sonntag, 24. September, 20 Uhr, VVK 69 Euro