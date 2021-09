Berlin - Im November vor zwanzig Jahren starb der Dichter, Filmemacher, Dramatiker Thomas Brasch. Dass er nicht vergessen ist, wollte das Internationale Literaturfestival Berlin (ilb) mit einer mehrteiligen Reihe von Veranstaltungen zeigen. Die Vielfalt, die Vielschichtigkeit seines Werks kam dabei zutage. Eine Gesprächsrunde am Sonnabend war von der Zusammensetzung her offenbar ausgelegt, nach vorn zu schauen: Da saßen der Regisseur Andreas Kleinert, dessen Film „Lieber Thomas“ demnächst in die Kinos kommt, der Bühnenbildner und Bildhauer Alexander Polzin, der Braschs Grabskulptur auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof in Berlin geschaffen hat, und die Musikerin Masha Qrella, die für ihr Album „Woanders“ Texte Braschs vertont hat und singt.

Bedauerlicherweise waren sowohl die fürs Podium angekündigte Schriftstellerin Annett Gröschner als auch die vorhergesehene Moderatorin nicht anwesend. Der Herr, der, wie er sagte, erst zwei Tage zuvor für die Gesprächsleitung beauftragt worden war, hatte leider nicht einmal die Zeit gehabt, die Biografien derer auf dem Podium zu googeln. Immerhin hatte er bereits ein Duz-Verhältnis zu ihnen. Alexander Polzin wurde aufgefordert: „Du arbeitest als Bildhauer, wahrscheinlich bist du auch Maler, sag doch mal dem Publikum, was du tust.“ Der aber war so klug, den Zuhörern in der gut besetzten Betonhalle des Silent Green zu erzählen, was es ihm bedeutete, die Plastik für den Friedhof zu schaffen. Das sei nicht einfach aus dem Grunde besonders schwer gewesen, weil er mit Thomas Brasch befreundet war. Dessen radikaler künstlerischer Anspruch habe ihn herausgefordert. „Er hat mir praktisch auf der Schulter gesessen bei den Entwürfen.“

Aus dem Publikum meldete sich Joachim von Vietinghoff, der zwei Filme Braschs produziert hat, der manchen bekannt vorkommen mag als Zeitzeuge in dem tollen Dokumentarfilm „Familie Brasch“ von 2018. Er wollte von Polzin wissen, wie er Brasch erlebt habe, da er ihm erst in seinen späten Jahren und selbst sehr jung begegnet sei. Alexander Polzin war 18, als er dem bewunderten Dichter seine Bilder zeigte, begierig nach Anerkennung, aber erst einmal vor den Kopf gestoßen wurde. Doch so sei Thomas Brasch gewesen, er nahm diese Arbeit so ernst, und er habe ihm nachts Texte vorgelesen, jede Reaktion registrierend, jedes Zucken der Augenbrauen. „Kunst war für Brasch auch die öffentliche Überwindung von Angst.“

„Wenn man liebt, verklärt man schnell“

Eine weitere Frage des Moderators wird ebenfalls vom Angesprochenen umgedeutet. „Was war für dich das Rebellische an Thomas?“, soll Andreas Kleinert beantworten, aber er spricht eher davon, wie er versuchte, den Künstler, den Poeten, den radikal Suchenden nicht zu idealisieren. „Wenn man liebt, verklärt man schnell“, sagte der Regisseur. „Doch seine Gedichte sprechen noch zu uns.“ Das wäre der Moment für ein vertiefendes Gespräch mit Masha Qrella gewesen. Sie deutete an, nach dem ein in Moskau gedrehtes Video gezeigt wurde, auch Fragen nach dem Verhältnis zu ihrer eigenen Familie in seinem Werk entdeckt zu haben. Wer ihr im Frühjahr erschienenes Album „Woanders“ kennt, weiß, was das für ein Familien-Ding ist. Ihr Großvater Alfred Kurella, erst spät aus der sowjetischen Emigration in die DDR gekommen, war wie Braschs Vater ein wichtiger Kulturpolitiker in der DDR.

imago Masha Qrella

Aus dem Publikum meldete sich Diana Näcke, sie ist Regisseurin, hat die Videos zu Qrellas „Woanders“ gedreht. Sie sagte, sie sei gerade mit einer Gruppe von Leuten aus Istanbul gekommen, wo Masha Qrellas Konzertfilm mit türkischen Untertiteln laufe und Gespräche auslöse. „Das sind Texte für heute, ohne Frage.“ Kein Wunder, dass sich der Saal anschließend noch mehr füllte. Denn am Ende des Thomas-Brasch-Zyklus beim ilb spielte die Musikerin die Songs von „Woanders“. Und damit ging dann auch das Festival zu Ende, zehn anregende Tage im Zeichen des Kommas. Das Satzzeichen, das dem ilb als Signet dient, zeigt ja an, dass das das Schreiben, Sprechen und Lesen immer weitergeht.