Lehrerin zeigt Michelangelos David im Unterricht – und fliegt wegen Pornografie raus

„Die spinnen, die Römer“, ist der Lieblingsspruch von Obelix, und nun könnte er in der Abwandlung „Die spinnen, die Amerikaner“ zum Lieblingsspruch der Einwohner von Florenz werden. In den USA hat nämlich die Direktorin einer Schule ihren Job verloren, nachdem sie im Kunstunterricht Michelangelos „David“-Statue behandelte. Der Vorwurf: Sie habe den Kindern Darstellungen pornografischen Inhalts zugemutet. Tatächlich ist David nackt, nicht mal ein winziges Feigenblatt verdeckt hier irgendwas.

Normalerweise würden die Eltern vorab darüber informiert, wenn ihre Kinder im Unterricht an der Tallahassee Classical School in Florida, USA, mit kontroversen Themen konfrontiert werden, sagte der Vorsitzende des Schulvorstands, Barney Bishop, der Zeitschrift Slate in einem Interview. Das gelte auch dann, wenn sie im Kunstunterricht eine Abbildung von Michelangelos „David“ zu sehen bekämen, einer der berühmtesten Skulpturen der Welt. Michelangelo schuf sie zwischen 1501 und 1504, sie ist der große Anziehungspunkt der Galleria dell’Accademia in Florenz, eine Replik steht auf dem Platz vor dem Dom.

Die Triggerwarnung für Michelangelos „David“ wurde diesmal vergessen

Doch die Triggerwarnung an die Eltern sei dieses Mal wohl vergessen worden, so Barney Bishop. Eltern protestierten, sprachen von Pornografie. Die Schuldirektorin wurde vor die Wahl gestellt, entweder freiwillig zu gehen oder gekündigt zu werden. Sie verlor jedenfalls ihren Job.

Die Nachricht drang bis nach Italien, für den Bürgermeister von Florenz ist die Schuldirektorin aus Florida eine Heldin, die die abendländische Kultur verteidigt. Dass er die entlassene Schulleiterin nach Florenz einladen werde, um mit ihr die „David“-Statue in der Accademia-Galerie persönlich zu bewundern, kündigte Dario Nardella an. Auf Facebook schrieb er: „Kunst mit Pornografie zu verwechseln, ist einfach lächerlich. Ich werde die Lehrerin persönlich nach Florenz einladen, um ihr im Namen der Stadt eine Auszeichnung zu überreichen. Kunst ist Zivilisation, und diejenigen, die sie lehren, verdienen Respekt.“

Auch die Direktorin der Galleria dell’Accademia, die aus Deutschland stammende Cecilie Hollberg, kommentierte den Vorfall: „Zu denken, dass der ‚David‘ pornografisch sein könnte, bedeutet, den Inhalt der Bibel, die westliche Kultur und die Kunst der Renaissance nicht zu verstehen“, sagte sie der Nachrichtenagentur AP.