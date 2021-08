Raus in die Stadt: Was viele Künstler:innen während der Pandemie als einzige Möglichkeit für Live-Kunst entdeckten, gehört für die Choreografin Constanza Macras seit jeher zu ihrem Schaffen. Als Performerin trat sie auf dem Tresen einer ehemaligen Fleischerei auf, als diese ein hipper Neuköllner Kunstort geworden war. In den Müggelwald lud sie ihr Publikum, und durch das ehemalige Kaufhaus Jandorf Nahe des Rosenthaler Platzes spukten ihre Tänzer:innen Anfang der 2000er-Jahre in „Back to the Present“.

Wild sich in die Luft werfende und hart auf dem Boden landende Körper, energetische Live-Musik, ein Berg Kuscheltiere als Zivilisationsmüll und die Frage, wie wir leben (wollen) – ein Adrenalinstoß war das, für den gespenstisch verlassenen Ort wie für Berlins Tanz- und Theaterszene. In der konnte sich Macras danach aussuchen, mit wem sie arbeiten wollte. Die Schaubühne produzierte eine Bühnenversion des Kaufhaus-Stückes und Intendant Thomas Ostermeier brachte 2006 gemeinsam mit der Choreografin einen „Sommernachtstraum“ auf die Bühne. Mit Lars Eidinger und Tanz als Ausdruck der Gegenwelt von Shakespeares Wald.