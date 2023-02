Kunst von David Hockney jetzt multimedial erlebbar Digitale und verspielte Kunstausstellungen liegen im Trend. Nun können Interessierte auch in die Welt von David Hockney eintauchen. Alle Details zur besonder... dpa

London -Museum, Podcast und Theaterstück in einem: In London hat ein neuer Kunstraum mit einer multimedialen Schau des britischen Künstlers David Hockney eröffnet. Bis Anfang Juni können Besucherinnen und Besucher in dem etliche Meter hohen, mit großen Projektionsflächen und unzähligen Lautsprechern ausgestatteten Lightroom nahe dem Londoner Bahnhof King's Cross in ein von Hockney intensiv mitgestaltetes Universum aus Gemälden, Videoinstallationen und Sprachaufnahmen eintauchen.